HP обновила линейку цветных лазерных принтеров

3 февраля 2020 г., 13:12

+22

голоса Tweet

Компания HP Inc. представила обновленные линейки цветных лазерных принтеров HP Color LaserJet Pro M100 и M200.

Как отмечается, новые принтеры серий M100 и M200 разработаны в соответствии с основными требованиями бизнеса: удобство использования, защита данных и высокая производительность.

Также отмечаеся, что приложение HP Smart позволяет экономить время за счет функции Smart Tasks и ускоряет работу с документами на 50%. Используя Smart Tasks на смартфоне, пользователи получают возможность быстрого сканирования документов и доступ к данным при помощи программных инструментов для бизнеса, например, в QuickBooks, Dropbox или Google Drive. Также имеется функция голосового управления HP Voice-Activated Printing, плюс к этому уведомления о старте печати, сканирования или копирования документов. Используя приложение пользователь получает возможность заказа расходных материалов, где бы он ни находился

В обновленных моделях принтеров серий HP Color LaserJet Pro M100 и M200 реализованы важные функции безопасности, в том числе базовое шифрование данных и создание сложных паролей, что позволяет защитить само устройство, персональную информацию и корпоративные документы во время печати.

Линейка M200 также включает решения, которые учитывают все возможные уязвимости и помогают предотвратить сбои в системе защиты. Среди ключевых функций – автоматическое обновление прошивки, которое позволяет предотвратить и обнаружить атаки, а также поддержка двухдиапазонного Wi-Fi для более быстрого и надежного подключения к сетям в беспроводных моделях.

Принтеры серий HP Color LaserJet Pro M100 и M200 поставляются с картриджами Original HP Toner с поддержкой технологии JetIntelligence, это открывает возможности для бесперебойной печати и цветопередачи профессионального качества. Принтеры линеек M100 и M200 оснащены встроенными беспроводными и локальными сетевыми адаптерами и обеспечивают более быстрое и надежное соединение за счет поддержки двухдиапазонного Wi-Fi.

Скорость печати M100 и M200 - до 16 страниц в минуту и до 21 страницы соответственно. Время вывода первой страницы в цвете - 13,7 с и 12,3 с.

Модели обеих линеек M100 и M200 поддерживают печать большого количества документов, обеспечивают высокую скорость печати, а также выполняют функции сканера, копировального аппарата и факса. Кроме того, в принтерах серии M200 доступна автоматическая двусторонняя печать.

Новые модели принтеров серий M100 и M200 поддерживают технологию HP Auto-on/Auto-off и в среднем потребляют на 35% меньше энергии, чем стандартные устройства, не отвечающие требованиям спецификаций ENERGY STAR 3.00. HP разработала и протестировала принтеры на соответствие последним стандартам ENERGY STAR в отношении качества, производительности и энергосбережения. Также компания позаботилась о том, чтобы объем вредных выбросов при работе этих систем печати HP не превышал нормы и соответствовал требованиям экомаркировки Blue Angel.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации