HP Inc. рекомендуют поглотить Xerox

6 июля 2021 г., 13:08

Как сообщает издание Barron’s, аналитик консалтинговой фирмы Bernstein Research Тони Сакконаги (Toni Sacconaghi) представил отчет, в котором обосновал тот факт, что на данном этапе покупка компанией HP Inc своего конкурента Xerox была бы крайне выгодна.



Напомним, что в 2019 году группа инвесторов во главе с Карлом Айканом (Carl Icahn) пыталась осуществить обратный ход - Xerox предпринимала попытку приобрести HP Inc. И это продолжалось достаточно долго, однако в процесс вмешалась пандемия коронавируса и все остановилось.



Теперь же ситуация изменилась и по мнению Сакконаги из-за того, что капитализация Xerox сократилась на 50%, а стоимость HP, наоборот, выросла на 34% - сделка для последней становится выгодна.



По оценкам аналитика покупка обойдется в 5 млрд долл. для HP, однако купленный актив должен привести к тому, что каждая акция компании к 2024 году будет приносить дополнительные 1,1 долл. чистой прибыли.

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