HP фіксує зростання доходів - 3,3% - на фоні стабілізації ринку ПК

30 мая 2025 г., 13:35

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Компанія HP Inc. оприлюднила фінансові результати за другий квартал 2025 фінансового року, повідомивши про зростання доходів на 3,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 13,2 млрд дол.

Чистий прибуток за загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (GAAP) склав 400 млн дол., або 0,42 дол. на акцію, що на 31% менше, ніж роком раніше. Скоригований прибуток на акцію (non-GAAP) становив 0,71 дол., що на 13% менше, ніж у попередньому році.

Основним драйвером зростання стала група персональних систем (Personal Systems), яка зафіксувала дохід у 9 млрд дол., що на 7% більше, ніж у попередньому році. Комерційний сегмент виріс на 9%, тоді як споживчий - збільшився на 2%.

Підрозділ рішень для друку (Printing) отримав дохід у 4,2 млрд дол., що на 4% менше, ніж роком раніше. При цьому продажі систем для персонального використання знизилися на 3%, а для комерційного сегменту - на 3%. Доходи від продажу витратних матеріалів впали на 5%.

HP також повідомила про чистий грошовий потік від операційної діяльності у розмірі 38 млн дол. та негативний вільний грошовий потік у 95 млн дол.

У світлі зростаючої макроекономічної невизначеності компанія скоригувала свій прогноз, очікуючи помірне зниження попиту та вплив витрат, пов'язаних з торгівлею. HP впроваджує цільові стратегії пом'якшення наслідків і, за умови збереження поточних умов, очікує повністю компенсувати ці витрати до четвертого кварталу.

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