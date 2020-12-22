Honor выпустила MagicBook Pro с диагональю 16,1 дюйма

22 декабря 2020 г., 16:35

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Honor представил ультратонкий ноутбук Honor MagicBook Pro, построенный на базе процессора Intel Core i5-10210U 10-го поколения и оснащённый улучшенной дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX350.



Как отмечается, новый ноутбук серии MagicBook расширяет портфолио Honor в рамках связанной экосистемы Honor life, а также стратегии «1+8+N» и представляет собой универсальный инструмент для выполнения ежедневных задач в различных сценариях использования. Ноутбук получил безрамочный экран диагональю 16,1 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой 100% цветового охвата sRGB.



Также подчеркивается, что ноутбук получил две теплоотводные трубки и два вентилятора Shark Fin 2.0, которые увеличивают воздушный поток на 20%. Семь температурных датчиков работают со специальными приводами вентиляторов и поддерживают технологию драйвера синусоидальной волны, что значительно снижает уровень шума вентиляторов и обеспечивает максимальное охлаждение.



Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава толщиной всего 16,9 мм, масса устройства - 1,7 кг.



Ноутбук получил батарею ёмкостью 56 мА×ч, которая может быть заряжена до 50% за 30 минут благодаря технологии быстрой зарядки 65 Вт.



Новый Honor MagicBook Pro поддерживает технологию Magic-link, которая позволяет быстро передавать фотографии, видео и документы между ноутбуком и некоторыми смартфонами Honor. Для подключения смартфона к ноутбуку достаточно лишь коснуться им специальной метки Magic-link на ноутбуке.



Сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в кнопку питания, позволяет разблокировать ноутбук одновременно с выводом из спящего режима.



Ноутбук оснащён богатым набором портов, включая 1 порт USB-C, 3 порта USB 3.0 (Type-A), порт HDMI и разъём для аудио 3,5 мм. Беспроводное подключение обеспечивает Wi-Fi модем IEEE 802.11a/b/g/n/ac с технологией 2×2 MIMO и поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц. Для беспроводного подключения периферийных устройств — интерфейс Bluetooth 5.0, обеспечивающий пониженное потребление энергии.

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