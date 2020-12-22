 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 51 (1246)

13.12 - 20.12

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Honor выпустила MagicBook Pro с диагональю 16,1 дюйма

22 декабря 2020 г., 16:35
+11
голос
Honor выпустила MagicBook Pro с диагональю 16,1 дюйма

Honor представил ультратонкий ноутбук Honor MagicBook Pro, построенный на базе  процессора Intel Core i5-10210U 10-го поколения и оснащённый улучшенной дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX350.

Как отмечается, новый ноутбук серии MagicBook расширяет портфолио Honor в рамках связанной экосистемы Honor life, а также стратегии «1+8+N» и представляет собой универсальный инструмент для выполнения ежедневных задач в различных сценариях использования. Ноутбук получил безрамочный экран диагональю 16,1 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой 100% цветового охвата sRGB.

Также подчеркивается, что ноутбук получил две теплоотводные трубки и два вентилятора Shark Fin 2.0, которые увеличивают воздушный поток на 20%. Семь температурных датчиков работают со специальными приводами вентиляторов и поддерживают технологию драйвера синусоидальной волны, что значительно снижает уровень шума вентиляторов и обеспечивает максимальное охлаждение.

Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава толщиной всего 16,9 мм, масса устройства - 1,7 кг.

Ноутбук получил батарею ёмкостью 56 мА×ч, которая может быть заряжена до 50% за 30 минут благодаря технологии быстрой зарядки 65 Вт.

Новый Honor MagicBook Pro поддерживает технологию Magic-link, которая позволяет быстро передавать фотографии, видео и документы между ноутбуком и некоторыми смартфонами Honor. Для подключения смартфона к ноутбуку достаточно лишь коснуться им специальной метки Magic-link на ноутбуке.

Сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в кнопку питания, позволяет разблокировать ноутбук одновременно с выводом из спящего режима.

Ноутбук оснащён богатым набором портов, включая 1 порт USB-C, 3 порта USB 3.0 (Type-A), порт HDMI и разъём для аудио 3,5 мм. Беспроводное подключение обеспечивает Wi-Fi модем IEEE 802.11a/b/g/n/ac с технологией 2×2 MIMO и поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц. Для беспроводного подключения периферийных устройств — интерфейс Bluetooth 5.0, обеспечивающий пониженное потребление энергии.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  