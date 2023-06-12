Хмара огортає поле бою

12 июня 2023 г., 17:10

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Сучасна війна значною мірою насичена комп'ютеризованими платформами, тому не дивно, що такий великий постачальник хмарних ІТ-інфраструктур, як Amazon, оголосив про своє рішення, яке має винести на передову обчислювальну міць його платформи AWS.

Перше, що привернуло увагу при знайомстві з оголошенням Amazon свого рішення Snowblade – його виняткова доступність для Міністерства оборони США в рамках контракту Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC). Головною особливістю серверної платформи Snowblade є її сертифікація відповідно до вимог останньої версії військового стандарту MIL-STD-810H: її експлуатація можлива в умовах негативного впливу екстремальних температур, вібрації та ударів.

Крайовий сервер AWS Snowblade у стійковому виконанні з висотою 5U та половинною глибиною оснащений 208 vCPU, тому забезпечує найвищу обчислювальну щільність у системах лінійки Snow. Винесення такої гібридної платформи в безпосередню близькість до передової дозволяє досягти максимально швидкої реакції на інформацію, що надходить. Не секрет, що успіх на сучасному полі бою значною мірою визначається оперативними діями у відповідь на розвідувальні дані, що отримуються по безлічі каналів.

І хоча Snowblade може працювати в автономному режимі без інтернет-підключення, але при можливості синхронізації з хмарою AWS на крайовій платформі стають доступними всі сервіси, що є в ньому: Amazon EC2, AWS IAM, AWS CloudTrail, AWS IoT Greengrass, AWS Deep Learning AMIs, Amazon Sagemaker Neo та AWS DataSync. Тому застосовуючи гібридні хмарні сервіси AWS, такі як AWS Snowblade, клієнти можуть отримати вигоду від єдиного досвіду роботи з AWS, використовуючи одні й ті самі сервіси, API та інструменти для розробки, розгортання та керування своїми програмами від регіону AWS до тактичних периферійних позицій.

Примітно, що раніше цього року Amazon анонсувала модульний дата-центр AWS MDC, який також орієнтований на військову сферу і дозволяє розміщення в екстремальних умовах. Таким чином, компанія сформувала окреме сімейство своїх серверних платформ, які дозволяють хмарам огорнути поле бою.

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