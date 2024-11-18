HighPoint випустила компактне RAID-сховище на 500 ТБ SSD

18 ноября 2024 г., 9:35

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RocketAIC 6542AWW від HighPoint став новим етапом у виробництві NVMe-сховищ «під ключ». Попри скромні розміри зовнішнього RAID-рішення (його висота становить 4,84 дюйма, глибина - 8,27 дюйма, а довжина - 9,25 дюйма), воно оснащене вісьмома NVMe SSD Solidigm D5-P5336 і забезпечує 491,52 ТБ корпоративної пам'яті, здатної забезпечити реальну швидкість передачі даних 28 ГБ/с. Це рішення для Edge-додатків, що вимагають швидких, високощільних рішень зберігання з малою займаною апаратною площею.



Компактне зовнішнє шасі для зберігання даних із вбудованим блоком живлення та потужною системою охолодження дає змогу повністю ізолювати носії NVMe від апаратної платформи хоста. Це не тільки звільняє внутрішній простір хост-сервера або робочої станції, а й дає змогу значно підвищити надійність і ефективність завдяки компенсації енергоспоживання та забезпечення того, що тепло, що виділяється твердотільними накопичувачами, не потрапляє в обчислювальне середовище.



Накопичувачі RocketAIC 6542AWW націлені на роботу з додатками та робочими процесами, що вимагають великих обсягів даних і портативного масштабованого рішення для зберігання даних, наприклад, для високошвидкісного збирання даних, поствиробництва M&E, швидкого резервного копіювання та відновлення.



Провідна в галузі технологія комутації PCIe і з'єднання CDFP 400 Гбіт/с дають змогу RocketAIC 6542AAW максимізувати пропускну здатність передавання даних, повністю використовуючи всі x16 доріжок пропускної спроможності PCIe, що надається хост-платформою. У шасі корпусу (з боку пристрою) і в адаптер PCIe, що додається (з боку хоста), інтегровано IC комутатора PCIe Broadcom PEX 88048, що забезпечують гарантовану пропускну здатність x16 смуг PCIe Gen 4 і x32 смуги для восьми твердотільних накопичувачів Solidigm D5 серії U.2.



Розширений набір датчиків, світлодіодних індикаторів і сигналів тривоги RocketAIC 6542AAW було розроблено для спрощення адміністрування NVMe-сховищ. Ці інтегровані служби самодіагностики та моніторингу активно відстежують і повідомляють про стан з'єднання хоста з пристроєм, температуру корпусу/сховища, а також про стан і статус твердотільних накопичувачів Solidigm D5. Просте кольорове маркування дає змогу з першого погляду отримати інформацію про стан: синій колір - оптимальний стан, жовтий - попередження, червоний - проблема.



Корпус оснащений функцією гарячої заміни NVMe, що дає змогу спростити процеси обслуговування та оновлення. Адміністратори можуть безпечно витягти весь RAID-масив, при цьому хост-система залишиться робочою. RocketAIC 6542AW автоматично повідомляє операційну систему про будь-які зміни в режимі реального часу - перезавантаження не потрібне.



Рішення SafeStorage було розроблено для роботи з носіями NVMe класу Datacenter і Enterprise, що підтримують технологію SED, як-от провідні у своєму класі твердотільні накопичувачі Solidigm D5 U.2. Це рішення дає змогу RocketAIC 6542AAW захищати дані в разі неправильного розташування або викрадення фізичних U.2 дисків, запобігаючи несанкціонованому доступу до даних, що зберігаються.

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