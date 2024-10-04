Hideez буде розробляти систему безпарольної автентифікації для критичної інфраструктури України

4 октября 2024 г., 12:42

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Як повідомляє Європейська Бізнес Асоціація, посилаючись на компанію BAKOTECH, яка є дістрібьютором Hideez в Україні, цей вендор отримав грант від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

Нагадаємо, що Hideez Group - американська компанія українського походження, яка розробляє рішення для безпечного доступу працівників до складних корпоративних систем.

Зазначається, що завдяки оголошеному фінансуванню, Hideez зможе розробити інноваційний мобільний автентифікатор, який покращить кібербезпеку української критичної інфраструктури.

Сучасні технології розвиваються дуже стрімко, тим самим породжують нові можливості й виклики. Тож звичні нам методи автентифікації, як паролі та одноразові коди (OTP), залишають критичну інфраструктуру вразливою перед новими, складнішими кіберзагрозами.

Мета цього проєкту — створити мобільний застосунок на базі крипточипа смартфона (модулі TPM) і алгоритмах FIDO, який посилить захист співробітників під час доступу до вебсервісів і програм. Своєю чергою, Hideez саме і використовує стандарти альянсу Fast Identity Online (FIDO), зокрема автентифікацію FIDO U2F і FIDO2/WebAuthn, щоб впровадити безпечну безпарольну систему єдиного входу та управління ідентифікацією працівників.

Цей метод заснований на криптографії з публічним ключем для зберігання приватних ключів на особистих пристроях, а це знижує ризики фішингу та інших типів атак на основі ідентифікаційних даних.

Незабаром Hideez продемонструє готове рішення постачальникам кібербезпекових послуг для критичної інфраструктури та приватним компаніям в Україні, щоб вони могли знизити свої витрати на впровадження безпарольної автентифікації.

«Для ефективної боротьби з кіберзагрозами Україні важливо інтегрувати передові засоби кібербезпеки у свою інфраструктуру», — повідомив Олег Науменко, генеральний директор Hideez. — Наша співпраця з проєктом USAID з кібербезпеки підкреслює важливість інноваційних рішень для побудови стійкої та безпечної цифрової екосистеми».

Підкреслюється, що рішення Hideez спрощують автентифікацію і націлені на усунення потреби в апаратних токенах та зменшення адміністративного тягаря. Компанія очікує, що заміна використання паролів, дозволить запобігти кібератакам і витокам даних у залучених установах. Нова технологія аутентифікації без пароля посилить кібербезпеку операторів критичної інфраструктури в Україні.

Hideez створить доступне рішення безпарольної автентифікації, яке перевершить апаратні ключі безпеки та ключі доступу з погляду безпеки, зручності та вартості впровадження.

Наголошується, що компанія зможе розширити експорт українських рішень у сфері кібербезпеки у всьому світі.

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