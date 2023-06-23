Hewlett Packard Enterprise представила AI-хмару для великих мовних моделей

23 июня 2023 г., 17:25

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про вихід на ринок хмарних обчислень ШІ шляхом розширення свого портфоліо HPE GreenLake, щоб запропонувати великі мовні моделі для будь-якого підприємства з доступом за запитом у розрахованому на багато користувачів суперкомп'ютерному хмарному сервісі.



З введенням HPE GreenLake для великих мовних моделей (LLM) підприємства можуть приватно навчати, налаштовувати та розгортати великомасштабні моделі ШІ за допомогою стійкої суперобчислювальної платформи, яка поєднує в собі програмне забезпечення ШІ HPE і суперкомп'ютери, що лідирують на ринку. HPE GreenLake для LLM буде поставлятися у партнерстві з Aleph Alpha, німецьким стартапом у галузі штучного інтелекту, щоб надати користувачам перевірений на практиці та готову до використання LLM для сценаріїв використання, що потребують обробки та аналізу тексту та зображень.



HPE GreenLake для LLM – це перша із серії галузевих та спеціалізованих програм штучного інтелекту, які HPE планує запустити в майбутньому. Ці програми включатимуть підтримку моделювання клімату, охорони здоров'я та біологічних наук, фінансових послуг, виробництва та транспорту.



«Ми досягли зміни поколінь на ринку ШІ, яка буде такою ж трансформаційною, як Інтернет, мобільні та хмарні технології, — сказав Антоніо Нері, президент та головний виконавчий директор HPE. «HPE робить ШІ, який колись був прерогативою добре фінансованих державних лабораторій та глобальних хмарних гігантів, доступним для всіх, надаючи низку додатків ШІ, починаючи з великих мовних моделей, які працюють на перевірених, стійких суперкомп'ютерах HPE. Тепер організації можуть використовувати ШІ для впровадження інновацій, зміни ринків та досягнення проривів за допомогою хмарного сервісу на вимогу, який навчає, налаштовує та розгортає моделі у потрібному масштабі та з дотриманням усіх вимог».



На відміну від хмарних пропозицій загального призначення, які виконують кілька робочих навантажень паралельно, HPE GreenLake для LLM використовує архітектуру зі штучним інтелектом, розроблену для виконання єдиного великомасштабного робочого навантаження з навчання та моделювання ШІ на повній обчислювальній потужності. Пропозиція буде підтримувати завдання штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень на сотнях або тисячах центральних чи графічних процесорів одночасно. Ця можливість значно ефективніша, надійніша та дієвіша для навчання ШІ та створення більш точних моделей, дозволяючи підприємствам прискорити перехід від POC до виробництва, щоб швидше розв'язувати проблеми.



HPE GreenLake для LLM буде включати доступ до Luminous, попередньо навченої великомовної моделі від Aleph Alpha, яка пропонується кількома мовами, включаючи англійську, французьку, німецьку, італійську та іспанську. LLM дозволяє клієнтам використовувати власні дані, навчати й налаштовувати індивідуальну модель, щоб отримувати інформацію в реальному часі на основі власних знань.



Ця послуга дозволяє підприємствам створювати та продавати різні додатки ШІ, інтегрувати їх у свої робочі процеси та розкривати цінність для бізнесу та досліджень.



«Використовуючи суперкомп'ютери HPE та програмне забезпечення для штучного інтелекту, ми ефективно та швидко навчили Luminous, велику мовну модель для критично важливих підприємств, таких як банки, лікарні та юридичні фірми, для використання як цифрового помічника для прискорення прийняття рішень та економії часу та ресурсів». - сказав Йонас Андруліс, засновник та генеральний директор Aleph Alpha. «Ми пишаємося тим, що є партнером із запуску HPE GreenLake для великомовних моделей, і ми з нетерпінням чекаємо на розширення нашої співпраці з HPE, щоб поширити Luminous на хмару та запропонувати її як послуги нашим кінцевим клієнтам для запуску нових додатків для бізнесу та дослідницьких ініціатив».



Рішення HPE GreenLake для LLM буде доступне за запитом, працюючи суперкомп'ютерами HPE Cray XD, що позбавить клієнтів необхідності купувати і керувати власним суперкомп'ютером, який зазвичай є дорогим, складним і вимагає спеціальних знань. У пропозиції використовується середовище програмування HPE Cray — повністю інтегрований програмний пакет для оптимізації програм високопродуктивних обчислень та штучного інтелекту з повним набором інструментів для розробки, перенесення, налагодження та налаштування коду.



Крім того, суперкомп'ютерна платформа забезпечує підтримку програмного забезпечення HPE AI/ML, яке включає середовище розробки машинного навчання HPE для швидкого навчання великомасштабних моделей і програмне забезпечення HPE для управління даними машинного навчання для інтеграції, відстеження та аудиту даних з відтворюваними можливостями ШІ генерувати надійні та точні моделі.



Зараз HPE приймає замовлення на HPE GreenLake для LLM і очікує, що це рішення буде доступне до кінця 2023 року, починаючи з Північної Америки та, як очікується, на початку наступного року з'явиться в Європі.

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