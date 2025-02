Headway надає українцям безплатний доступ до освітнього застосунку Nibble

12 февраля 2025 г., 16:35

Для всіх українців відтепер безплатно доступна преміумпідписка в освітньому продукті Nibble. Користувачі можуть завантажити застосунок з App Store або користуватись вебверсією. Nibble – це застосунок із короткими інтерактивними уроками на різноманітні теми, який запустили три роки тому в межах EdTech компанії Headway. Він дозволяє у легкій та доступній формі розширювати знання у різних сферах: математиці, мистецтві, історії, статистиці, особистих фінансах тощо. Нині у застосунку доступно вже дев’ять тем з понад 240 уроками.

Серед уроків, що найбільш популярні серед користувачів: «Упередження вцілілого» (Survivorship bias), «Випробуй себе в челенджі на знання стилів мистецтва» (Test yourself with an art style challenge) та «Ми все ще думаємо, як грецькі філософи» (We still think like Greek philosophers). Ці уроки вже пройшли понад 60 тис. користувачів Nibble.

Застосунок завантажили більше як 4 млн користувачів у App Store понад 170 країн. Минулого року Nibble став «Застосунком дня» у 50 країнах, зокрема США та Великій Британії. Також Nibble входить в топ-15 Free Education Apps в App Store США, Австралії та Канади.

