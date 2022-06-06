Хакери активно використовують для організації кібератак тему війни в Україні

6 июня 2022 г., 12:35

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Компанія Eset представила рейтинг найбільш поширених кіберзагроз за січень-квітень. У цей період загальна кількість виявлених зразків загроз зросла на 20% у порівнянні з останніми чотирма місяцями 2021 р. Зокрема збільшилась кількість шпигунських програм та загроз, які поширюються через електронну пошту.

Також у цей період значно вплинула на поширення загроз у світі війна в Україні. Зокрема ця тема активно використовувалася у спам-повідомленнях та на шкідливих сайтах. Крім цього, з початком повномасштабного вторгнення Україна неодноразово ставала ціллю кіберзлочинців. Зокрема з 23 лютого під час атак на українські організації зловмисники використали ряд шкідливих програм для знищення даних, а також унікальну загрозу Industroyer, націлену на енергетичний сектор.

Рівень виявлення загроз за останні вісім місяців



Кількість загроз, які поширюються через електронні листи, за січень-квітень збільшилася на 37%. Це найбільше зростання цього виду загроз із 2020 р. Така динаміка пов'язана з відновленням діяльності ботнета Emotet, який масово розсилав користувачам спам-повідомлення зі шкідливими вкладеннями. Крім звичайних тем електронних листів, таких як платежі, замовлення та доставки, з початку року росла кількість шкідливих повідомлень на тему подорожей. Також повернення Emotet вплинуло на зростання кількості завантажувачів на 121% в розглянутий період.

Вперше за два роки безперервного росту кількість атак методом підбору пароля на протокол віддаленого робочого столу (RDP) знизилася на 41%. При цьому, 60% RDP-атак з початку року відбувалися з території росії.

Можливими причинами падіння цього виду шкідливої активності є зменшення кількості співробітників, які працюють віддалено, підвищення обізнаності ІТ-відділів та поступове покращення безпеки корпоративного середовища, а також вторгнення росії в Україну.

За перші чотири місяці кількість загроз для викрадення інформації зросла на 12%. При цьому найбільше зростання було у підкатегоріях шпигунського та шкідливого банківського програмного забезпечення. Зокрема кількість шпигунських програм у цей період зросла на близько 18%.

Попри незначний ріст кількості загроз для Android, на цій операційній системі найпоширенішими теж залишалися шпигунські програми. Активність таких програм, які можуть отримати доступ до різних функцій смартфона, зокрема здійснювати запис аудіо та відео, збільшилась на 170%. Зростання їх виявлення свідчить про пошук зловмисників способів заробітку на особистих або навіть корпоративних даних на пристроях Android.

Тоді як на операційній системі macOS майже половина всіх виявлених зразків становили потенційні небажані додатки.

Одразу після вторгнення росії в Україну шахраї вирішили скористатися бажанням людей зі всього світу підтримати українців, зокрема зловмисники під цим приводом виманювали кошти у користувачів. Вже 24 лютого спеціалісти Eset виявили значне зростання спам-повідомлень та перші шахрайські домени, які використовують тему війни.

Приклад спам-листа на тему війни в Україні

У середньому телеметрія Eset щоденно виявляла 4,8 млн вебзагроз та 370 тис. шкідливих URL-адрес у всьому світі. При цьому кількість заблокованих фішингових URL-адрес зросла майже на 30%. Найвищий рівень виявлення припав на 7 березня, збільшившись утричі за середній щоденний показник з початку цього року.

Крім цього, за даними Eset приблизно третина фішингових URL-адрес, виявлених у січні-квітні, маскувалися під фінансові організації. Також як приманку зловмисники використовували фальшиві сторінки для входу у Facebook та WhatsApp.

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