Хайп - modus operandi современного ИТ

5 июня 2020 г., 17:38

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Мы живём в эпоху хайпа. Во всём, даже в IT. И если первопроходцы индустрии в 90-х не знали такого слова и методов продвижения, то сейчас стоит только появится какой-то перспективной теме и её уже не остановить.

Не ставлю задачу вспомнить абсолютно все хайповые технологии и подходы в ИТ, но ключевые всё-таки постараюсь.

Начну, конечно же, с двух мастодонтов – Java и Open Source. И хотя пузырь с идеей “write once – run anywhere” в реальности сдулся, Java заняла прочное место в этом мире и проинициировала так или иначе создание многих новых технологий и языков программирования. Java стала хайп-фениксом умирая уже лет 20 как. В общем, король умер, да здравствует король!

Второй титан и сейчас продолжает быть детектором, источником самых «ядерных» реакций и полем диванных битв. Надо признать, что в большинстве своём даже сами участники побоищ не в курсе всех течений и конфликтов: кто тру, а кто не GNU, «ванильное» ядро и бинарные драйвера, и так далее и тому подобное. Тысячи их!

Тем интереснее тот огромный путь, который open source проделал за последние десятилетия: от маленького закрытого мирка до миллиардных компаний. От желания нескольких людей делиться своими наработками до бизнеса, который с благодарностью принимает код от несотрудников, желающих сделать свою же жизнь лучше и проще.

И именно ПО с открытым кодом сейчас часто является источником инноваций и нововведений. Причём многие из крупных проектов ещё и написаны на всё умирающей Java. Круг замкнулся.

Но это дедушки хайпа, а за последние лишь десять лет решением всех возможных проблем и панацеей от всего успевали побывать: большие данные, бизнес-аналитика, искусственный интеллект, облака, контейнеры и безсерверные вычисления в купе с SDX.

Последние два пункта более «локальны» и о них не вспоминали что называется «из каждого утюга», но жизнь они еще подают.

Начнём, конечно, с больших данных. Когда системы начали генерировать огромные без ясной цели и необходимости в большинстве случаев, и хранить их вечно. И если сюда включались и полезные вещи, например, метаданные и поисковые индексы для «тёмных данных» крупного бизнеса хранящиеся на порталах Sharepoint и файлопомойках, то зачем нужны метаданные и описания содержания роликов на YouTube лично для меня осталось в большей мере загадкой. Хотя, надо признать, и они использовались на первых этапах развития ИИ.

Достаточно быстро стало ясно, что от факта сбора всех возможных данных ясности не добавляется, и данные надо анализировать! На помощь пришли BI и BA – business intelligence и business analytics. Над кучей непонятных табличек надо построить dashboards которые скажут куда бежать и что делать. Чего тоже не случилось, но дало рост новым профессиям data scientist, а также вынесло Python как язык программирования на новую, недостижимую ранее высоту. Perl, как конструктор регулярных выражений, быстро упал после почти молниеносного взлёта из-за собственной сложности и того что сам является «регуляркой».

Ну что ж, раз не может человек, то сможет машина! Итак, на сцену вышла гидра AI, ML и DL. Для простоты понимания три сложные абстракции достаточно быстро схлопнулись в одну – AI. Теперь глупые человеки спрашивали умную машину, а она сама разбиралась в куче своих источников где, что и как надо собрать. Умы недалёкие пытались было протестовать, заявляя что-то про какой-то там SQL, но были выброшены на свалку как непрогрессивные.

На нынешнем этапе упомянутые технологии неудержимо распознают котиков на фотографиях, борются с однопиксельными атаками, делающими из котиков, в лучшем случае, собачек, выступают в роли несложных чат-ботов. А ну, еще пишут незамысловатую музыку и такие же тексты. Осталось лишь одно - найти применение блокчейну в этой всей схеме.

Еще на заре больших данных, которые тогда не было где хранить, а потом уже и с AI, который требует огромных вычислительных ресурсов, появились облака. Действительно, зачем хранить всё у себя если можно у кого-то одного, где-то там. Код – в аутсорс, сервера и СХД – в облака. В облаках должны были быть всё и все и ещё немного. Что-то не сложилось и всё пошло не так: бизнесы не оценили, регулирующие органы сказали «Куда?!». В итоге облака действительно съели кусок от бизнеса ЦОДов, но так и не стали серебряной пулей. И хотя некоторые крупные компании (Netflix) уехали в облако полностью, некоторые (Dropbox) оттуда частично съехали так как свой ЦОД оказался дешевле.

А ведь сервер так и остался сервером. За ним надо ухаживать и смотреть чтобы ничего с ним не случилось. А в современном быстроразвивающемся мире главное это код и его разработчик. Написал – загрузил – запустил. Повторить. Ждать нельзя – надо делать. А сервер — это долго и муторно. Выход – делить не по серверам, а по ресурсам внутри ОС. А если еще подумать, то нужно нам что? Запускать код, а не сервера. А потому контейнеры, а потом и безсерверные приложения наше всё.

Правда, оказалось, что мириадами контейнеров очень сложно управлять, и архитектурных вопросов возникает больше чем ответов. Как дробить компоненты? Как обеспечить связность? API vs message queue. Вопросы безопасности возникли чуть позже – когда соответствующие специалисты пришли в себя от происшедших потрясений.

С безсерверными приложениями всё оказалось ещё интереснее: если существующее legacy можно было с грехом пополам всунуть в контейнер, то здесь вообще ведь с нуля всё писать надо. Но зато простор для применения широченный – осталось найти это самое применение. Но когда делают правильно – выглядит, действительно, превосходно.

Венчает это всё идея Software Defined Everything – x86 стали быстрые и очень дешёвые, а аппаратно-программные комплексные решения замерли в своей дороговизне. Причём основную стоимость там составляет-таки ПО, а не железо. И именно с этой составляющей разнообразные вендоры нового поколения решили занять вотчину крупных игроков с историей. Таким образом возникли течения по убийству Cisco и EMC как символов рынка сетей и СХД. И если EMC в чистом виде ушёл на пенсию вместе с Джоном Туччи, то Cisco борется и даже представила свои решения по SDN. В целом скучная революция, быстро и тихо занявшая свою долю на рынке. И заставившая основных игроков принять новую парадигму.

Bonus: незаслуженно забытый тренд Internet of Things. Умные города всё еще в работе, но умные тостеры уже доступны. На самом деле революция прошла тихо и незаметно, но пришла не туда, где нужна – на крупные промышленные линии, а опять застряла на котиках. Крайне интересная тема, требующая отдельного и серьёзного рассказа, как и развитие IoT в мире автомобилей. Но это уже другая большая история.

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