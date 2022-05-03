Гуманітарний проєкт Charity Hero намагається спростити збір коштів на благодійні цілі

3 мая 2022 г., 15:25

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Charity Hero створюють волонтери та айтівці. Засновниця БФ «Українська освітня фундація» Тетяна Люлька та керівник проєкту Charity Hero Олександр Дяченко реалізовували соціальні проєкти – «Місто професій», PROfile, «Книги дітям» та інші. А директор «Магнетто Україна» Роман Старіков займався диджиталізацією рітейлу на базі мобільних технологій самообслуговування та іншими проєктами у сфері технологій.

Ідея Charity Hero поєднала ці обидві сфери. Працювати разом почали ще до війни, але необхідність швидко закрити потреби в харчові продукти, яка виникла у зв’язку із військовими діями, пришвидшили плани.

Проєкт спрямований на те, щоб максимально спростити процедуру пожертви. Charity Hero позиціюють як «one click donation» проєкт – допомога в один клік. Скануєш QR-код, переходиш за посиланням, обираєш суму донейту та зручну систему оплати.

Наразі афіші з інформацією про проєкт та QR-кодом для донейтів уже розміщені в більшості гіпермаркетів «Ашан Україна». На черзі – вихід на європейський ринок рітейлу – в найближчих планах Польща, Угорщина та Румунія.

Надалі автори планують розвивати застосунок Charity Hero. Він уже доступний на App Store та Google Play. Там буде можливість пожертвувати на конкретні цілі та окремим фондам, які користуються найбільшою довірою.

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