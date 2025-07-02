Grammarly придбає стартап Superhuman

2 июля 2025 г., 9:35

0

Tweet

Reuters повідомляє, що Grammarly підписала угоду про придбання інструменту для підвищення ефективності електронної пошти Superhuman в рамках зусиль компанії з побудови набору програм для підвищення продуктивності на основі штучного інтелекту та диверсифікації свого бізнесу.

Сумма угоди не розголошується.

Superhuman, колись ексклюзивний інструмент електронної пошти, що мав довгий список очікування для нових користувачів, востаннє оцінювався в 825 мільйонів доларів у 2021 році, а зараз має річний дохід близько 35 мільйонів доларів.

Придбання Superhuman компанією Grammarly відбувається після недавнього фінансування в розмірі 1 мільярда доларів від General Catalyst.

Заснована українцями в 2009 році Grammarly має понад 40 мільйонів щоденних користувачів і річний дохід, що перевищує 700 мільйонів доларів. Вона працює над зміною назви з амбіцією вийти за межі виправлення граматики.

Superhuman, що отримала понад 110 мільйонів доларів фінансування від інвесторів, включаючи IVP та Andreessen Horowitz, намагається створити ефективний досвід роботи з електронною поштою шляхом інтеграції АІ.

Компанія стверджує, що її користувачі надсилають та відповідають на 72% більше електронних листів на годину, а відсоток електронних листів, складених за допомогою її інструментів АІ, за останній рік зріс у п'ять разів. Вона також стикається зі зростаючою конкуренцією, оскільки гіганти електронної пошти, від Google до Microsoft, додають все більше функцій АІ.

«Електронна пошта залишається домінуючим засобом комунікації у світі. Професіонали проводять близько трьох годин на день у своїх поштових скриньках. Це, безперечно, найпопулярніший робочий додаток, який є основою будь-якого набору програм для підвищення продуктивності, — заявив Шишир Мехротра (Shishir Mehrotra), генеральний директор Grammarly. - Superhuman є очевидним лідером інновацій у цій галузі».

Минулорічна покупка стартапу Coda надала Grammarly платформу для агентів АІ, які допомагають користувачам досліджувати, аналізувати та співпрацювати. Електронна пошта, за словами Мехротри, який був співзасновником Coda, була наступним логічним кроком.

Генеральний директор Superhuman Рахул Вохра (Rahul Vohra) приєднається до Grammarly в рамках угоди, разом із понад 100 співробітниками Superhuman.

«Продукт, команда і бренд Superhuman будуть продовжувати існувати, — сказав Мехротра. - Це рішення, яким користуються десятки тисяч людей, і ми хочемо, щоб вони продовжували розвиватися».

Вохра сказав, що угода надасть Superhuman доступ до «значно більших ресурсів» і дозволить йому інвестувати більше в АІ, а також розширити свою діяльність на календарі, завдання та інструменти для співпраці.

Мехротра і Вохра бачать можливість інтегрувати агентів АІ Grammarly безпосередньо в Superhuman і створити інструменти для корпоративних клієнтів.

Ідея полягає в тому, щоб користувачі могли підключитися до мережі спеціалізованих агентів, які збирають дані з їхніх цифрових робочих процесів, таких як електронні листи та документи, що скоротить час, витрачений на пошук інформації або складання відповідей. Компанія також виходить на переповнений ринок інструментів продуктивності АІ, конкуруючи з такими технологічними гігантами, як Salesforce, та хвилею стартапів.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD