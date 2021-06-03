Графические акселераторы NVIDIA для серверов и рабочих станций

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Разбираемся в линейках NVIDIA графических акселераторов параллельных и визуальных вычислений.

Tesla и Quadro уходят в историю

NVIDIA больше не видит необходимости в торговых марках Tesla (вычисления) и Quadro (профессиональная визуализация). После того, как графические акселераторы поколения Ampere сменили предшественников на архитектуре Turing, однородные линейки продуктов охватили все области бурного роста GPU-вычислений: виртуализацию, машинное обучение, математическое моделирование, 3D-проектирование, создание контента, транскодирование видео. Карты отличаются между собой графическими процессорами, объемом памяти и компоновкой, но их пригодность под приложения определяется объемом необходимых вычислительных ресурсов, а не условным позиционированием.

В упрощенном виде «шкала ценностей» теперь такая:

Первую группу продуктов (Compute) составляют решения для серверов и дата-центров (наследники семейства Tesla). Вторую (Graphics) — карты для профессиональных рабочих станций (ранее Quadro).

Серверы

К акселераторам A100 / A40, представленным в октябре прошлого года, добавились апрельские A30 / A10 / A16. Подробности тут.

Сводная таблица основных технических характеристик из обзора:

Все модели поддерживают PCIe Gen 4. Ускорители предназначены для дата-центров. Охлаждение пассивное. A100, A40 и A30 могут группироваться с себе подобными при помощи NVLink. На A10 и A16 поддержки NVLink нет.

Пример A40 на процессоре GA102 показывает, что граница между позиционированием Compute и Graphics стирается — у карт три выхода DisplayPort. У флагмана A100 отсутствуют какие-либо функции вывода видео, процессор GA100 был разработан для чисто вычислительных задач. Объясняя включение дисплея ввода-вывода в «серверный» акселератор, NVIDIA ссылается на запросы пользователей из медийной индустрии. A40 можно использовать в качестве вычислителя. В ней нет некоторых специальных функций A100, таких как Multi-Instance GPU (MIG), но есть поддержка профиля vGPU Virtual Compute Server. В части приложений карта является экономичной альтернативой A100.

A30 работает примерно в половину производительности A100 — из-за существенных отличий по объему памяти и интерфейсу. A10 будет примерно на 15% медленнее A40. Про A16 известно только, что там будет четыре GPU на одной подложке, каждый с 16ГБ памяти, в сумме 64ГБ. Они ориентированы на виртуальные рабочие станции и потоковую передачу видео. Карты A16 появятся к концу года. Остальные доступны к заказу уже сейчас, примерно по таким ценам:

Рабочие станции

Флагманом профессиональных карт для рабочих станций визуализации, машинного обучения и HPC стала NVIDIA RTX A6000, преемник Quadro RTX 8000/6000 (Turing). Карта построена на таком же графическом процессоре GA102, что стоит в десктопных GeForce RTX 3080/3090, но снабжена 48 ГБ памяти. Появилась поддержка декодирования кодека AV1 и, разумеется, поддержка PCIe Gen 4 — она дает вдвое большую пропускную способность шины (на платформах AMD).

A6000 почти вдвое производительнее Quadro RTX 8000 в задачах, критичных к числу ядер FP32 CUDA или пропускной способности ядра RT. Например, в рендеринге. Разъем NVLink позволяет соединить пару A6000 для повышения производительности и совместного использования памяти для поддерживаемых приложений. На A6000 четыре порта DisplayPort 1.4. Охлаждение карт для рабочих станций активное. Термопакет A6000 составляет 300 Вт, на 50 Вт ниже, чем у GeForce RTX 3090.

В линейке есть карты и помладше:

Ориентировочная стоимость карт:

Сравнение средней RTX A5000 с предшественницей — Quadro RTX 5000:

Прирост производительности в практических приложениях:

Сравнительная эффективность карт семейства в срезе отраслевых приложений:

В отличие от трехслотовых десктопных родственниц с боковым охлаждением RTX 3090, A6000 — двухслотовая видеокарта с радиальным вентилятором (турбиной). Это значит, что в платформу высотой 2U становится четыре такие карты. Подобные GPU-серверы становятся все популярнее в задачах машинного обучения и тренировки нейросетей.

Куда идет NVIDIA?

Пересечение аудиторий заставило NVIDIA отказаться от брендинга семейств в пользу классификации карт по мощности процессоров и объему используемой графической памяти. Продуктивность графических вычислений подгоняет, где это возможно, переход ресурсоемких корпоративных приложений на GPU-серверы и рабочие станции: в дата-центрах, облаке и на периферийных устройствах. Добавить роль NVIDIA в развитии искусственного интеллекта, роботизации, беспилотных автомобилей — и получится впечатляющая картина трансформации GPU из движущей силы компьютерных игр в «головной мозг» перемен.

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