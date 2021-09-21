Готовы ли люди платить за защиту конфиденциальности?

21 сентября 2021 г., 16:35

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Цифровая экономика переживает бум. В период с 2016 по 2020 гг. использование Интернета повысилось на 30%, а пандемия коронавируса Covid-19 увеличила пиковые темпы роста трафика до 47%. И по мере развития цифрового ландшафта вопросы конфиденциальности пользовательских данных становятся все более насущными.

В результате одного из опросов касательно конфиденциальности были получены следующие результаты:

80% американцев ответили, что они ценят конфиденциальность своих данных больше, чем возможность бесплатного использования социальных сетей;

В тоже время 72% американцев говорят, что не готовы платить за защиту своей конфиденциальности.

Если американцы считают, что лучше передавать свою персональную информацию в социальные сети, чем платить за их использование при получении взамен конфиденциальности своих данных, то возникает вопрос о том, насколько американцы, и не только, действительно ценят конфиденциальность данных.

Почему конфиденциальность данных имеет значение

Хакеры становятся все более изощренными в своей способности находить и использовать слабые места в системах безопасности, применяя различные инструменты от атак шифровальщиков до фишинга. Большая часть данных, которые мы используем в Интернете (например, номера водительских удостоверений, банковских счетов и банковских карт, а также медицинские записи), являются одними из наиболее конфиденциальных типов данных, которыми мы располагаем. Каждый раз, когда мы делимся этой информацией в Интернете, есть вероятность, что она может быть злонамеренно использована киберпреступниками и злоумышленниками.

Только в 2020 г. среди американских пользователей зафиксировано свыше 1 тыс. случаев утечки данных и рекордное раскрытие 156 млн. записей данных. К сожалению, подобные нарушения становятся все более распространенными. Очевидно, что как организациям, так и простым пользователям необходимо принимать надлежащие меры безопасности, чтобы избежать последствий нарушения данных.

Как защитить свои данные

Следите за обновлениями установленного ПО

Когда в программном обеспечении обнаруживаются новые уязвимости безопасности, выпускаются обновления для исправления ошибок или слабых мест, обнаруженных в программе. Устаревшее и необновленное ПО может содержать известные угрозы безопасности, которые могут поставить под угрозу конфиденциальность данных. Устанавливать все новые обновления – это один из простых способов обеспечения максимально возможной на текущий момент времени безопасности устройств.

Шифруйте свои данные

Шифрование является надежным способом защиты персональной информации, хранящейся на используемых устройствах. Инструменты шифрования постоянно совершенствуются и имеющиеся на сегодня инструменты достаточно просты и доступны даже для рядового пользователя.

Создавайте сложные пароли

Потратить время на создание надежных паролей для каждого своего аккаунта – это важнейший шаг в области безопасности. Тем более что пароли являются одной из первых целей, которыми хакеры пытаются манипулировать и обходить в своих схемах. Использование такого инструмента, как менеджер паролей, – это хороший способ сохранить пароли в надежном и уникальном виде на каждом устройстве и в каждом аккаунте.

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