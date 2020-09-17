GoPro выпустила камеру Hero9 Black

17 сентября 2020 г., 14:35

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Компания GoPro объявила о выходе камеры нового поколения HERO9 Black.



Как отмечается, новинка оснащена новой светочувствительной матрицей, позволяющей снимать видео с разрешением 5K и фото с разрешением 20 Мп; стабилизацией нового поколения HyperSmooth 3.0; новым цветным фронтальным экраном и улучшенным основным дисплеем, а также увеличенной на 30% производительностью аккумулятора. HERO9 Black, как и ее предшественница, водонепроницаема при погружении до глубины в 10 м.



Компания представила новый модульный аксессуар для GoPro HERO9 Black – Max Lens Mod, который обеспечивает стабилизацию видео Max HyperSmooth и режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView.



Новая светочувствительная матрица позволяет снимать фото с разрешением 20Мп и поддерживает запись 5К-видео на скорости 30 кадров в секунду. Новинка также порадует пользователей цветным фронтальным экраном и обновленным задним сенсорным дисплеем, стабилизацией HyperSmooth 3.0, возможностью создания фотографий в форматах RAW и HDR, а также функцией голосового управления.



Ресурс съемного аккумулятора стал на 30% больше, чем у HERO8 Black, улучшена производительность в холодную погоду. Появились стабилизация HyperSmooth 3.0 с функцией выравнивания горизонта в камере и TimeWarp 3.0 с возможностью съёмки в реальном времени (Real Speed), а также с замедлением в 2 раза (Half Speed). Прямая трансляция с разрешением 1080p и режим веб-камеры с разрешением 1080p.



Из новых функций: HindSight (съемка 30 секунд видео до нажатия кнопки спуска затвора), LiveBurst (запись происходящего за 1,5 секунды до и после съемки), Scheduled Capture (отложенная съемка) и Duration Capture (Съёмка заданного времени).



Новый модульный аксессуар Max Lens Mod обеспечивает стабилизацию видео Max HyperSmooth и низкий уровень искажения, а режим ультраширокоугольной съемки Max SuperView достигает разрешения до 2,7K60. Max Lens Mod также отвечает за выравнивание горизонта, даже если камера делает оборот на 360°, открывая невероятные возможности для реализации творческих идей профессионалам кино и телевидения, блогерам и любителям активного образа жизни.



HERO9 Black также совместима с Media Mod (Медиамодуль) со съемным шумоподавляющим чехлом из пеноматериала, Display Mod (Модуль-экран) и Light Mod (Световой модуль).



HERO9 Black поступит в продажу в сентябре 2020 г. и в США будет предлагаться за 450 долл.

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