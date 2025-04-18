Суд у США визнав Google монополістом на ринку онлайн-реклами

18 апреля 2025 г., 15:35

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Антимонопольні проблеми Google продовжують зростати, в той час як компанія намагається підготуватися до майбутнього, в якому домінуватиме штучний інтелект, повідомляє CNBC.

У четвер федеральний суддя постановив, що Google є незаконним монополістом на ринку онлайн-реклами.

Це рішення, винесене після вересневого судового процесу в Александрії, штат Вірджинія, є другим серйозним антимонопольним ударом по Google менш ніж за рік. У серпні суддя визнав компанію монополістом на своєму основному ринку інтернет-пошуку, що стало найбільш значущим антимонопольним рішенням у технологічній галузі з часів справи проти Microsoft понад 20 років тому.

Google перебуває в особливо хиткому становищі, оскільки намагається одночасно захищати свій основний бізнес у суді та відбивати натиск нової конкуренції через появу генеративного АІ, зокрема, ChatGPT від OpenAI, який пропонує користувачам альтернативні способи пошуку інформації. Зростання доходів в останні роки сповільнилося, і зараз Google також стикається з додатковим потенціалом уповільнення витрат на рекламу через економічні проблеми, пов'язані з новими тарифами президента Дональда Трампа.

Материнська компанія Alphabet повідомить про результати першого кварталу наступного тижня. Ціна акцій Alphabet впала більш ніж на 1% у четвер і вже знизилася на 20% цього року.

У своєму рішенні в четвер окружний суддя США Леоні Брінкема (Leonie Brinkema) заявила, що антиконкурентні дії Google «суттєво зашкодили» видавцям і користувачам в Інтернеті. У судовому процесі взяли участь 39 живих свідків, ще 20 свідків дали свідчення, а також були представлені сотні доказів.

Суддя постановила, що Google незаконно контролює дві з трьох частин ринку рекламних технологій: ринок рекламних серверів паблішерів і ринок обміну оголошеннями. Леоні Брінкема відхилила третю частину справи, визначивши, що інструменти, які використовуються для загальної медійної реклами, не можуть бути чітко визначені як власний ринок Google. Зокрема, суддя послався на придбання DoubleClick та Admeld і заявив, що уряд не зміг довести, що ці «придбання були антиконкурентними».

«Ми виграли половину цієї справи і будемо подавати апеляцію на іншу половину, - заявила Лі-Енн Малхолланд (Lee-Ann Mulholland), віце-президент Google з регуляторних питань, у своїй заяві, надісланій електронною поштою. - Ми не згодні з рішенням суду щодо наших інструментів для видавців. У паблішерів є багато варіантів, і вони обирають Google, тому що наші рекламні інструменти прості, доступні та ефективні".

Генеральний прокурор Пем Бонді (Pam Bondi) заявила в прес-релізі Міністерства юстиції, що це рішення є «знаковою перемогою в триваючій боротьбі за те, щоб зупинити Google від створення монополії у цифрової публічної площі».

Якщо регулятори змусять компанію відмовитися від частини рекламного бізнесу, як того вимагає Міністерство юстиції, це може відкрити можливості для менших гравців та інших конкурентів заповнити порожнечу і захопити цінну частку ринку. В останні роки Amazon розвиває свій рекламний бізнес.

Тим часом Google все ще захищається від звинувачень у тому, що її пошук діяв як монополія, створюючи сильні бар'єри для входу на ринок і зворотний зв'язок, який підтримував його домінування. У серпні, одразу після винесення рішення у справі про пошук, Google заявила, що подасть апеляцію, а це означає, що справа може розглядатися в суді роками, навіть після того, як будуть визначені засоби правового захисту.

Судовий розгляд, який визначить наслідки, розпочнеться наступного тижня. Міністерство юстиції США прагне розірвати угоду з Google щодо браузера Chrome і скасувати ексклюзивні угоди, як, наприклад, угоду з Apple щодо пошуку на телефонах iPhone. Очікується, що суддя винесе рішення до серпня.

Після рішення щодо рекламного ринку в четвер Ендрю Френк (Andrew Frank) з Gartner заявив, що «конфлікт інтересів» Google очевидний з того, як функціонує ринок. «Структура створювалася десятиліттями», - зауважив Френк, додавши, що «розплутати її було б значним викликом, особливо з огляду на те, що юристи, як правило, не є системними архітекторами».

Однак невизначеність, яка пов'язана з потенційно багаторічним процесом оскарження, означає, що багато видавців і рекламодавців чекатимуть на розвиток подій, перш ніж приймати якісь важливі рішення, враховуючи те, наскільки вони покладаються на технології Google.

«Google матиме стимули для заохочення більшої конкуренції, можливо, шляхом послаблення певних обмежень на певні медіа, які вона контролює, і YouTube є одним з них, - підкреслив Френк. - Такі стимули можуть створити можливості для інших видавців або гравців у сфері рекламних технологій».

Деміан Роллісон (Damian Rollison), старший директор з ринкових досліджень маркетингової платформи Soci, сказав, що зниження доходів від справи з рекламним ринком може бути більш драматичним, ніж вплив від справи з пошуковими системами.«Компанія може втратити набагато більше в матеріальному плані, якщо її рекламний бізнес, який довгий час був її основним джерелом доходу, буде розбитий, - написав Роллісон в електронному листі. - Тоді як такі підрозділи, як Chrome, є більш стратегічно важливими».

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