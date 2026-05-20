Google Search запускає пошукових агентів та генерацію мінідодатків у реальному часі

20 мая 2026 г., 14:35

Компанія Google оголосила про радикальне оновлення своєї пошукової системи, впроваджуючи можливості агентного штучного інтелекту безпосередньо у споживчий досвід.

Як повідомила віцепрезидентка Google Search Елізабет Рід (Elizabeth Reid), основною моделлю для режиму AI Mode став новий Gemini 3.5 Flash. Найбільшим візуальним та функціональним оновленням за останні 25 років став інтелектуальний пошуковий рядок, який тепер здатен розпізнавати не лише текст, а й зображення, відео, файли та вкладки браузера Chrome, пропонуючи контекстуальні підказки на основі намірів користувача.

Ключовою новацією стало впровадження пошукових агентів (Search agents), які здатні працювати у фоновому режимі 24/7. Інформаційні агенти можуть самостійно моніторити вебсайти, новини та соціальні мережі за специфічними запитами користувача - від пошуку нерухомості до відстеження спортивних подій - і надсилати синтезовані звіти з пропозиціями до дій. Окрім цього, Google розширює можливості бронювання: тепер система може самостійно знаходити вільні місця у закладах або навіть телефонувати до сервісних служб від імені користувача для замовлення послуг.

Завдяки інтеграції платформи Google Antigravity, пошук навчився створювати персоналізовані інтерфейси та мінідодатки (mini apps) у реальному часі. Наприклад, за запитом користувача система може миттєво закодувати та розгорнути трекер здоров’я або панель керування переїздом, використовуючи актуальні дані мап, погоди та місцевих сервісів. Ці генеративні можливості інтерфейсу дозволяють отримувати відповіді у форматі інтерактивних візуалізацій, таблиць або симуляцій, що адаптуються під конкретне питання на льоту.

Також компанія розширила доступ до функцій персонального інтелекту (Personal Intelligence) майже у 200 країнах. Користувачі можуть безпечно підключати до пошуку свої дані з Gmail та Google Photos для отримання відповідей з урахуванням власного контексту. Елізабет Рід підкреслила, що конфіденційність залишається пріоритетом, і користувачі зберігають повний контроль над тим, які додатки та дані вони дозволяють аналізувати AI. Нові функції почнуть з'являтися у користувачів США вже цього літа, а згодом стануть доступними глобально.

Перетворення пошукового рядка на інструмент генерації програмного коду та агентного виконання завдань знаменує відхід Google від традиційної моделі надання посилань. Інтеграція Gemini 3.5 Flash дозволяє компанії змінити роль пошуку з інформатора на активного виконавця, що може суттєво перерозподілити трафік в інтернеті. Для власників сайтів це створює ризик зниження переходів, оскільки користувачі отримуватимуть фінальний результат або навіть виконану послугу безпосередньо на сторінці пошуку.

Стратегічним викликом для Google буде підтримка високої точності при виконанні агентських завдань, таких як дзвінки або бронювання. Будь-яка помилка AI у реальних транзакціях може підірвати довіру до системи, яку компанія вибудовувала чверть століття. Крім того, надання можливості створювати персональні мінідодатки всередині пошуку є прямою загрозою для багатьох SaaS продуктів вузького спрямування, оскільки Google фактично пропонує безкоштовну та швидку альтернативу спеціалізованому софту для планування та моніторингу.

