Google запрошує студентів на безоплатні воркшопи з хмарних технологій, AI та кібербезпеки

11 апреля 2025 г., 14:25

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Google запускає серію онлайн-воркшопів в межах програми “Google Cloud для студентів: впевнений старт кар'єри”. Ця програма розроблена для студентів, які прагнуть поглибити свої знання в актуальних технологіях та впевнено розпочати кар'єру в ІТ. У фокусі воркшопів: хмарні технології, генеративний AI, аналіз даних і кібербезпека. Програма також буде корисною для викладачів вищих та передвищих навчальних закладів.



Участь у воркшопах безоплатна. Запрошуються студенти та викладачі — реєстрація відкрита за посиланням.



Взявши участь у воркшопах, учасники:



- Дізнаються про можливості кар’єри з Google Cloud та з чого почати.



- Зрозуміють ключові тенденції сучасної ІТ-галузі.



- Здобудуть практичні навички від експертів Google та провідних українських ІТ-фахівців з можливістю поставити запитання онлайн.



Дати та теми воркшопів:



24 квітня, 17:00 – Панельна дискусія. Кар’єра з Google Cloud



- Які кар'єрні шляхи доступні зі знаннями Google Cloud?



- В чому різниця між GCloud Software Engineer, Consultant, Automation Engineer, Software Architect тощо?



- Як зрозуміти який напрямок мені підійде найкраще? Які скіли потрібні для різних кар’єрних шляхів?



1 травня, 17:00 – Куди рухаються технології AI, ML? Розвиток Cyber



- Тренди розвитку AI



- Використання AI для роботи з Google Cloud та в кібербезпеці



- Які навички варто опанувати, щоб залишатися конкурентоспроможним та ефективно керувати AI та машинним навчанням.



- Як розвивається напрям кібербезпеки. Можливості та загрози



8 травня, 17:00 – Що потрібно для успішного початку кар'єри?



- Як скласти резюме



- Де шукати роботу



- На що звертати увагу в описі вакансії



- Тренди в ІТ секторі у 2025 році



- Що таке Pet project і де його зробити



Більше інформації про воркшопи та реєстрація за посиланням.

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