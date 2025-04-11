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Google запрошує студентів на безоплатні воркшопи з хмарних технологій, AI та кібербезпеки

11 апреля 2025 г., 14:25
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Google запрошує студентів на безоплатні воркшопи для успішної IT-кар'єри

Google запускає серію онлайн-воркшопів в межах програми “Google Cloud для студентів: впевнений старт кар'єри”. Ця програма розроблена для студентів, які прагнуть поглибити свої знання в актуальних технологіях та впевнено розпочати кар'єру в ІТ. У фокусі воркшопів: хмарні технології, генеративний AI, аналіз даних і кібербезпека. Програма також буде корисною для викладачів вищих та передвищих навчальних закладів.

Участь у воркшопах безоплатна. Запрошуються студенти та викладачі — реєстрація відкрита за посиланням.

Взявши участь у воркшопах, учасники:

- Дізнаються про можливості кар’єри з Google Cloud та з чого почати.

- Зрозуміють ключові тенденції сучасної ІТ-галузі.

- Здобудуть практичні навички від експертів Google та провідних українських ІТ-фахівців з можливістю поставити запитання онлайн.

Дати та теми воркшопів:

24 квітня, 17:00 – Панельна дискусія. Кар’єра з Google Cloud

- Які кар'єрні шляхи доступні зі знаннями Google Cloud?

- В чому різниця між GCloud Software Engineer, Consultant, Automation Engineer, Software Architect тощо?

- Як зрозуміти який напрямок мені підійде найкраще? Які скіли потрібні для різних кар’єрних шляхів?

1 травня, 17:00 – Куди рухаються технології AI, ML? Розвиток Cyber

- Тренди розвитку AI

- Використання AI для роботи з Google Cloud та в кібербезпеці

- Які навички варто опанувати, щоб залишатися конкурентоспроможним та ефективно керувати AI та машинним навчанням.

- Як розвивається напрям кібербезпеки. Можливості та загрози

8 травня, 17:00 – Що потрібно для успішного початку кар'єри?

- Як скласти резюме

- Де шукати роботу

- На що звертати увагу в описі вакансії

- Тренди в ІТ секторі у 2025 році

- Що таке Pet project і де його зробити

Більше інформації про воркшопи та реєстрація за посиланням.

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