Google запрошує студентів на безоплатні воркшопи з хмарних технологій, AI та кібербезпеки

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Google запускає серію онлайн-воркшопів в межах програми “Google Cloud для студентів: впевнений старт кар'єри”. Ця програма розроблена для студентів, які прагнуть поглибити свої знання в актуальних технологіях та впевнено розпочати кар'єру в ІТ. У фокусі воркшопів: хмарні технології, генеративний AI, аналіз даних і кібербезпека. Програма також буде корисною для викладачів вищих та передвищих навчальних закладів.
Участь у воркшопах безоплатна. Запрошуються студенти та викладачі — реєстрація відкрита за посиланням.
Взявши участь у воркшопах, учасники:
- Дізнаються про можливості кар’єри з Google Cloud та з чого почати.
- Зрозуміють ключові тенденції сучасної ІТ-галузі.
- Здобудуть практичні навички від експертів Google та провідних українських ІТ-фахівців з можливістю поставити запитання онлайн.
Дати та теми воркшопів:
24 квітня, 17:00 – Панельна дискусія. Кар’єра з Google Cloud
- Які кар'єрні шляхи доступні зі знаннями Google Cloud?
- В чому різниця між GCloud Software Engineer, Consultant, Automation Engineer, Software Architect тощо?
- Як зрозуміти який напрямок мені підійде найкраще? Які скіли потрібні для різних кар’єрних шляхів?
1 травня, 17:00 – Куди рухаються технології AI, ML? Розвиток Cyber
- Тренди розвитку AI
- Використання AI для роботи з Google Cloud та в кібербезпеці
- Які навички варто опанувати, щоб залишатися конкурентоспроможним та ефективно керувати AI та машинним навчанням.
- Як розвивається напрям кібербезпеки. Можливості та загрози
8 травня, 17:00 – Що потрібно для успішного початку кар'єри?
- Як скласти резюме
- Де шукати роботу
- На що звертати увагу в описі вакансії
- Тренди в ІТ секторі у 2025 році
- Що таке Pet project і де його зробити
Більше інформації про воркшопи та реєстрація за посиланням.
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