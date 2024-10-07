Google запрошує на безоплатну навчальну програму "Основи кібербезпеки для бізнесу"

7 октября 2024 г., 17:35

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Google запрошує приєднатися до нового потоку безкоштовної програми “Основи кібербезпеки для бізнесу”, яка навчає практичних навичок захисту бізнесу від кіберзагроз. Програма надає структуровані знання про кібергігієну, протидію кібератакам, аналіз ризиків та побудову системи кібербезпеки. Крім цього, оновлений курс доповнено практичним семінаром з використання штучного інтелекту (AI) та сертифікацією. І все це - простою та зрозумілою мовою для бізнесу.



Google Україна реалізує програму за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи Дія.Освіта.



Навчання проходитиме з 15 по 31 жовтня 2024 року в режимі онлайн, що дозволяє учасникам обрати зручний темп навчання і доступ до матеріалів та записів тренінгів.



Програма буде корисною як для підприємців, які прагнуть захистити свій бізнес від кібератак, так й для технічних спеціалістів, які відповідають за безпеку даних, систем й активів малого та середнього бізнесу.



Учасники програми отримають:



Практичні навички для захисту бізнесу від кіберзагроз через бізнес-кейси, інструменти та семінар зі штучного інтелекту;



Тренінги від фахівців ISSP та CyberUnit Technologies;



Можливість здобути сертифікат учасника програми та отримати нагороди.



Ця програма доповнена практичним семінаром, на якому підприємці матимуть можливість навчитися ефективно використовувати AI для захисту свого бізнесу у кіберпросторі, виявляти слабкі місця в системі безпеки, аналізувати ризики та генерувати ефективні рішення для покращення політик безпеки. Також учасники вдосконалять навички формулювання запитів (prompting) до AI, щоб отримувати максимально корисні відповіді. На основі сценаріїв - навчаться аналізувати кіберзагрози та знаходити оптимальні шляхи їх усунення з AI.



Після завершення програми учасники отримають можливість пройти тестування та отримати сертифікат учасника програми “Основи кібербезпеки для бізнесу”.



Дізнатися більше подробиць про програму та зареєструватися можна на сайті програми.

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