Google заполучила выгодный облачный контракт с Vodafone

6 мая 2021 г., 11:45

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Google сообщила, что заключила продлеваемый шестилетний контракт на предоставление облачных услуг с британской Vodafone Group — одной из крупнейших телекоммуникационных компаний с более чем полумиллиардом подписчиков по всему миру. В соответствии с контрактом на облачной платформе Google будут размещены все рабочие нагрузки Vodafone связанные с большими данными и бизнес-аналитикой. С помощью консалтингового гиганта Accenture Vodafone также переведёт на Google Cloud всю свою среду SAP, используемую для управления ключевыми элементами операций, такими как бухгалтерский учет и логистика.

Компании договорились привлечь около 1000 своих сотрудников в трёх странах к созданию специализированной высокопроизводительной платформы под названием Nucleus. Она будет отвечать за обработку оперативной информации, генерируемой операциями Vodafone по всему миру. В Nucleus закладываются возможности обрабатывать около 10 петабайт данных в год из более чем 5000 источников, систематизировать информацию в стандартизированной форме и затем распределять её во внутренние приложения Vodafone.

Vodafone уже наметила около 700 возможных вариантов использования будущей платформы. Один из них предусматривает использование операционной информации из корпоративной беспроводной сети для создания цифровых двойников (аппаратных симуляций) инфраструктуры с целью проверки идей по повышению операционной эффективности.

Портфель сервисов искусственного интеллекта Google Cloud поможет мобильному оператору развернуть модели машинного обучения для выполнения таких задач, как устранение технических неисправностей и персонализация рекламных акций для подписчиков.

Vodafone рассчитывает, что Nucleus также можно будет использовать для оптимизации существующих бизнес-процессов, например, для выявления и устранения дублирований в работе инженеров-программистов и сокращения примерно на четверть времени создания коннекторов для обмена данными между внутренними приложениями.

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