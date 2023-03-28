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Google Workspace запропонує додавання та вилучення шифрування на стороні клієнта

28 марта 2023 г., 11:25
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Компанія Softprom, офіційний Google Cloud партнер, повідомляє про нові можливості та поліпшення у програмах в складі Google Workspace.

Зокрема Google впроваджує покращення форматування та налаштування змісту в Google Docs. Тепер у користувачів є можливості: перемикатися між трьома стилями за замовчуванням; перемикати номери сторінок; перемикати стиль заголовків вкладок (додавати рядки між заголовком і номером сторінки); включення та відступ заголовків на основі рівнів тощо.

Також змінюється розташування параметрів на боковій панелі властивостей таблиці в «Документах», щоб полегшити пошук і використання параметрів форматування таблиць. Після додавання або редагування таблиці з’являтиметься розділ «Таблиця» з параметрами вирівнювання і новий розділ «Клітинка» з більш зрозумілими параметрами форматування для конкретних клітинок на бічній панелі властивостей таблиці.

Крім того, користувачі Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard та Education Plus тепер зможуть додати шифрування на стороні клієнта до документа або вилучити його з уже зашифрованого документа (Файл > Створити копію > Додати/Вилучити додаткове шифрування). Це оновлення дає змогу гнучко керувати шифруванням у міру розвитку та прогресу документів і проєктів.

Google Workspace запропонує додавання та вилучення шифрування на стороні клієнта

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