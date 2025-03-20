Google випустила Pixel 9a за ціною 499 дол.

20 марта 2025 г., 16:25

Google офіційно представила смартфон Pixel 9a.

Нова модель отримала трохи більший, ніж у Pixel 8a екран - 6,3 проти 6,1 дюйми. Тепер дисплей з піковою яскравістю 2700 ніт і частотою оновлення 120 Гц.

Pixel 9a оснащено процесором Tensor G4, який працює у парі з співпроцесором безпеки Titan M2. На борту 8 ГБ оперативної памʼяті та накопичувач на 128 ГБ або 256 ГБ.

Телефон має камеру 48 Мп з датчиком типу 1/2, а також 13 Мп надширококутню камеру і 13 Мп фронтальну.

Апарат має захист від пилу та вологи на рівні IP68.

Pixel 9a має акумулятор на 5100 мАг, що забезпечує понад 30 годин автономної роботи, та підтримує бездротову зарядку Qi.

Виробник гарантує оновлення операційної системи та безпеки Pixel 9a протягом семи років.

Pixel 9a зʼявиться у продажу у чотирих кольорових гамах: Рeony, Iris, Porcelain та Obsidian. Ціна стартує від 499 дол.

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