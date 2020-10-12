Google ускорит большие контейнерные проекты с помощью Cloud Native Buildpacks

12 октября 2020 г., 16:05

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Несколько базовых сервисов облачной платформы Google получили поддержку открытой технологии Cloud Native Buildpacks, предназначенной для ускорения создания контейнерных приложений.

Для того, чтобы облегчить своим клиентам внедрение этой технологии, поисковый гигант в прошлую пятницу также выложил открытые шаблоны сборочных пакетов (как эту технологию принято называть) на GitHub. Каждый шаблон включает в себя управляемую копию Ubuntu 18.04, поддерживаемую поисковым гигантом. В результате приложения, созданные с использованием пакета сборки, предоставленного Google, при выпуске автоматически получают новейшие исправления безопасности ОС.

Первоначальная версия Cloud Native Buildpacks была создана Heroku — дочерней компанией Salesforce.com. В 2018 году Heroku превратила эту технологию в проект с открытым исходным кодом и предоставила его фонду Cloud Native Computing.

Задача сборочных пакетов заключается в ускорении этапа сборки контейнерных проектов. Контейнерные приложения обычно содержат не только основной программный код, но и множество вспомогательных компонентов, таких как модули безопасности и образы операционных систем. Чтобы создать свое приложение, разработчики должны вручную собрать в один файл не только основной программный код, но и множество вспомогательных компонентов, таких как модули безопасности и образы ОС. В крупных проектах это может занять много времени.

Сборочные пакеты в значительной степени автоматизируют этот трудоёмкий процесс. Cloud Native Buildpacks может сканировать исходный код приложения, определять, какие вспомогательные компоненты ему необходимы, а затем собирать всё вместе без какого-либо человеческого участия. Разработчики получают готовый к использованию образ контейнера Docker, который могут развернуть в инфраструктуре своего предприятия.

Google заявила, что написанные на языке Go сборочные пакеты станут основным механизмом для развёртывания ПО на платформе хостинга приложений Google Cloud App Engine. Более того, они станут механизмом по умолчанию для развёртывания рабочих нагрузок бессерверных вычислений в Cloud Functions. Бессерверные вычисления — это архитектура, которая освобождает клиентов от управления базовыми компьютерными ресурсами.

Встроенную функцию создания сборочных пакетов получил Cloud Shell, инструмент управления облачной инфраструктурой. Также сообщается, что эту технологию будут поддерживать службы помощи кодировщикам, Cloud Code и Skaffold.

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