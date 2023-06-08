Google та Mayo Clinic досліджують застосування генеративного АІ в медицині

8 июня 2023 г., 16:25

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Google Cloud оголосила про співпрацю з Фондом медичної освіти та досліджень Mayo Clinic, більш відомим як Mayo Clinic, з метою впровадження передових можливостей генеративного штучного інтелекту в галузі охорони здоров’я.





Як йдеться у заяві, Mayo Clinic впроваджує новий сервіс під назвою Enterprise Search на базі Generative AI App Builder, який допоможе підвищити ефективність клінічних робочих процесів і полегшить лікарям і медичним дослідникам пошук даних, необхідних для поліпшення результатів лікування пацієнтів.





Generative AI App Builder - це інструмент, який дозволяє розробникам, навіть з обмеженими навичками машинного навчання, швидко і легко використовувати базові моделі Google, пошуковий досвід і технології розмовного АІ для створення додатків корпоративного рівня.





На думку Google, медичним працівникам доводиться використовувати дані з різних джерел, включаючи медичні записи, наукові статті та клінічні настанови. Проблема полягає в тому, що ці дані часто зберігаються в різних форматах і в різних місцях, що ускладнює їх швидкий пошук і доступ до них. Enterprise Search в Generative AI App Builder змінює цю ситуацію.





«Генеративний АІ має потенціал для трансформації охорони здоров’я, покращуючи людську взаємодію та автоматизуючи операції, як ніколи раніше, - наголосив генеральний директор Google Cloud Томас Куріан (Thomas Kurian). - Mayo Clinic є світовим лідером у використанні АІ на благо, і вони є важливим партнером, оскільки ми визначаємо відповідальні шляхи впровадження цієї трансформаційної технології в охорону здоров’я».





У Google підкреслили, що генеративний АІ надає нові можливості, які дозволять медичним організаціям створювати персоналізовані та унікальні взаємодії в режимі реального часу, які раніше були неможливі. Досі АІ в охороні здоров’я завжди працював шляхом сканування великої кількості даних для виявлення закономірностей, які дозволяють підвищити ефективність. За допомогою генеративного штучного інтелекту лікарі зможуть переглядати свої дані більш складними способами, кажуть у Google, і використовувати їх для створення нового контенту, зображень тощо.





Наприклад, медичні компанії зможуть використовувати такі інструменти, як Generative AI App Builder, для створення додатків, які оптимізують продуктивність праці, спрощують адміністративні процеси і автоматизують повторювані завдання. Це дасть медпрацівникам більше часу, щоб зосередитися на більш якісній взаємодії з пацієнтами.





Як один з перших користувачів Enterprise Search на платформі Generative AI App Builder, клініка Mayo Clinic має намір дослідити поєднання високоякісних пошукових інструментів з генеративним штучним інтелектом, щоб надавати найбільш важливі дані лікарям, клініцистам та іншим працівникам у діалоговому режимі. «Інструменти Google Cloud мають потенціал для розблокування джерел інформації, які зазвичай не піддаються звичайному пошуку, або до яких важко отримати доступ чи інтерпретувати, від складної історії хвороби пацієнта до його зображень, геноміки та лабораторних досліджень, - заявив директор з інформаційних технологій клініки Майо Кріс Росс (Cris Ross). - Більш швидкий і легкий доступ до інформації може сприяти збільшенню кількості виліковуваних захворювань, створенню більш тісних зв’язків з пацієнтами і трансформації системи охорони здоров’я».





Google вже давно співпрацює з Mayo Clinic - починаючи з 2019 року, коли обидві компанії оголосили про початок 10-річного стратегічного партнерства, спрямованого на медичні дослідження з використанням штучного інтелекту. У 2021 році компанії оголосили про створення дослідницького центру в штаб-квартирі клініки в Рочестері, де вони експериментують з різними моделями машинного навчання для дослідження «серйозних і складних захворювань».





Аналітики вважають, що досвід Google у галузі генеративного штучного інтелекту може мати реальний вплив цього разу. Нагадаємо, що IBM в кінцевому підсумку вирішила відмовитися від свого підрозділу Watson Health після того, як вирішила, що він не зміг мати жодного значущого впливу. Були невдалі експерименти корпорації Intel з впровадження штучного інтелекту в охорону здоров’я.

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