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Google снизит обязательную плату разработчикам за услуги Play — с 30% до 15%

22 октября 2021 г., 17:55
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Компания Google заявила, что снижает плату за услуги в своем магазине приложений после аналогичного шага Apple, поскольку обе компании сталкиваются с давлением со стороны законодателей и регулирующих органов.

Плата взимаемая за подписку в магазине Google Play будет снижена с 30% до 15%. Согласно предыдущей модели, разработчики должны были отчислять 30% за каждую продажу в  Google Play.

В четверг компания также заявила, что предложит программу, позволяющую разработчикам электронных книга, сервисам потоковой передачи музыки и другим приложениям, отчислять лишь 10%. Apple не делает исключений для таких приложений и не предлагает отдельным разработчикам снижение комиссии до 10%.

Apple, которая привлекла больше внимания регулирующих органов к своему магазину приложений, чем Google, за последние два года во многих случаях сократила свою долю с 30% до 15%, в том числе для приложений стоимостью менее 1 миллиона долларов в год, новостных приложений и некоторых премиальных видео-систем. Но Apple по-прежнему взимает 30% за первый год подписки, а это означает, что магазин приложений Google может стать более конкурентоспособным для приложений на основе подписки.

Google и Apple столкнулись с судебными исками из-за предлагаемых практик работы с разработчиками приложений.

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