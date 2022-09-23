Google розширює можливості аналітики та безпеки своєї хмарної платформи

23 сентября 2022 г., 10:45

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Google Cloud оголосила про загальну доступність декількох функцій, які допоможуть клієнтам легше аналізувати свої дані і захищати їх від кібератак.



Оновлено кероване сховище даних, можливістю під назвою Analytics Hub, яка була вперше представлена на початку цього року. Ця функція дозволяє організаціям, які використовують BigQuery, обмінюватися бізнес-даними, які стають доступні в централізованій бібліотеці.



Google Cloud почне надлавати сервіс Pub/Sub, за допомогою якого клієнти можуть завантажувати дані в BigQuery із зовнішніх систем. У минулому компаніям доводилося створювати власні програмні робочі процеси для завантаження подібної процедури.



Компанія також оголосила про загальну доступність свого механізму зберігання даних BigLake. Движок обіцяє допомогти компаніям легше управляти сховищами даних і озерами даних, в тому числі на конкуруючих хмарних платформах.



«BigLake дозволяє клієнтам створювати безпечні озера даних у відкритих форматах файлів, - зазначив Бруно Азіза (Bruno Aziza), керівник відділу даних і аналітики в Google Cloud. - І, оскільки він забезпечує послідовний, тонкий контроль безпеки для Google Cloud і механізмів запитів з відкритим вихідним кодом, безпека повинна бути налаштована тільки в одному місці, щоб застосовуватися всюди».



В рамках оновлення Google також випустила кілька удосконалень до набору послуг з кібербезпеки своєї хмарної платформи. Покращення стосуються API для сканування контейнерів і хмарного брандмауера.



Служба Google Container Scanning API може перевіряти програмні контейнери компанії на наявність відомих програмних вразливостей. Завдяки оновленню інструмент тепер здатний сканувати код, написаний на мові програмування Go, на наявність недоліків безпеки. Google також додала можливість виявляти вразливості у файлах коду Java, оброблених за допомогою Maven, популярного інструменту розробки додатків з відкритим вихідним кодом.



Сервіс Google Cloud Firewall, в свою чергу, отримує функцію під назвою Tags, яка полегшить застосування правил кібербезпеки до хмарних ресурсів. Пошуковий гігант також додає другу можливість під назвою Network Firewall Policies. Ця функція полегшить адміністраторам управління параметрами конфігурації брандмауера хмарного середовища.



Поряд з функціями, які стали загальнодоступними, Google оголосила про попередній перегляд нового інструменту під назвою Log Analytics. Він є частиною Cloud Logging, існуючого хмарного сервісу Google, який дозволяє компаніям збирати дані про потенційні помилки в своїх хмарних середовищах. За допомогою нещодавно доданого інструменту Log Analytics компанії також можуть аналізувати ці дані для пошуку корисних закономірностей.

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