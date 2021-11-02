Google разрабатывает многозадачный ИИ следующего поколения

2 ноября 2021 г., 12:25

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Сегодняшние модели искусственного интеллекта можно по большей части обучить выполнению только одной задачи. При повторном обучении нейронной сети она, скорее всего, «забудет» все ранее полученные знания.

Google разрабатывает «архитектуру ИИ следующего поколения», которая должна быть гораздо более универсальной. В прошлый четверг Джефф Дин (Jeff Dean), старший вице-президент Google Research, рассказал в блоге о Pathways, ИИ-проекте, нацеленном на облегчение разработки нейросетей, способных обучаться тысячам, а, возможно, и миллионам задач.

При этом, знания, приобретённые при обучении выполнению одной задачи, будут обобщаться, чтобы помочь в решении последующих задач.

Типичная нейронная сеть сегодня может обрабатывать текст, аудио или видео, но не все три типа данных. Проектом Pathways предусмотрено создание нейронных сетей, которые могут комбинировать различные типы информации для принятия более точных решений. «В результате получится модель, склонная к более глубоким выводам, менее подверженная ошибкам и предубеждениям», — написал Дин.

В дополнение к уже упомянутым достоинствам, новая архитектура также будет более быстрой и намного более энергоэффективной, поскольку позволит активировать лишь те участки нейронной сети, которые абсолютно необходимы для данной задачи.

По словам Дина, применение аналогичной технологии «разреженной активации» в модели обработки естественного языка Switch Transformation, и в другой ИИ-модели, названной GShard, позволило снизить потребление ими энергии в десять раз.

Компании Google замена множества ИИ-моделей на единую многоцелевых нейтронную сеть, позволит получить важные деловые преимущества.

Одним из результатов проекта Pathways может стать улучшение системы автономного вождения Waymo благодаря увеличению эффективности обработки информации.

В публичном облаке предоставление клиентам более универсальных нейронных сетей может помочь Google сделать свои управляемые ИИ-сервисы более конкурентоспособными. Кроме того, Pathways позволит компании улучшить услуги, предоставляемые потребителям, в частности, Google Search.

«Pathways позволит единой системе ИИ обобщать тысячи или миллионы задач, понимать различные типы данных и делать это с поразительной эффективностью», — отметил Дин. Именно такая система способна вывести нас из каменного века искусственного интеллекта, «эпохи одноцелевых моделей, которые просто распознают шаблоны», к модели, в которой «умные системы общего назначения обеспечат более глубокое понимание нашего мира и смогут адаптироваться к новым потребностям».

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