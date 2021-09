Google расширяет «гибридные» возможности Workspace

9 сентября 2021 г., 16:55

Компания Google анонсировала ряд нововведений в своей платформе совместной работы Workspace, включающей Gmail, Chat, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Meet и другие инструменты офисной продуктивности.

Обновление призвано стереть границы между сотрудниками, где бы они ни находились, и лучше адаптировать Workspace к набирающему силу тренду «гибридной» работы, при которой свободно комбинируются личные и профессиональные инструменты и среды.

Поисковый гигант также расширил ассортимент оборудования для Google Meet и взаимосовместимость с прочими решениями для комнат совещаний, включая Cisco Webex.

Дебютировавшие в июне в Google Chat (бывший Hangouts Chat) «коллаборативные пространства» Spaces становятся общедоступными и в ближайшие месяцы получат расширенный поиск, встроенные тематические цепочки (возможность ответить на любое сообщение для более глубокого обсуждения), более надёжные функции безопасности и администрирования, такие как инструменты для модерации контента. Новые функции также будут включать в себя упрощённый пользовательский интерфейс навигации, а также доступность содержимого Spaces для всех членов организации.

Совещания в Workspace, по представлению Google, станут более «спонтанными» с новой функцией звонков в Google Meet. Она позволяет прямо из чата в Gmail позвонить коллеге на его устройство с мобильным приложением Gmail, либо отправить вызов в Gmail на веб-браузере, чтобы реципиент мог легко ответить с любого устройства. Google заявляет, что, помимо чата Gmail, в ближайшем будущем функция звонков станет доступна и на других конечных точках Workspace.

В ноябре, у Google Meet появится новый режим Companion. В нём пользователь сможет организовать встречу или подключиться к уже существующей, используя своё персональное устройство вместе со штатным аудио- и видеооборудованием конференц-зала.

Аппаратные комплекты Series One Room Kits пополнились двумя устройствами «всё-в-одном». Многофункционалка с 27-дюймовым экраном, Series One Desk 27, предназначена для небольших общих пространств или для персонального рабочего стола. На более просторные помещения рассчитано 65-дюймовое устройство с разрешением 4K, Series One Board 65, которое может комплектоваться опциональной подставкой.

Для работы с Google Meet сертифицировано новое оборудование, включая универсальные видеосистемы «всё-в-одном» для небольших конференц-залов и переговорных комнат Logitech Rally Bar Mini и Rally Bar, а также Rayz Rally Pro — док-станция для динамиков мобильных устройств от Appcessori.

Кроме того, уже в этом году пользователи смогут запускать совещания Google Meet на оборудовании Cisco Webex и конференции Webex на оборудовании Google Meet.

