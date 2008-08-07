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Google представляет новую версию Search Appliance

7 августа 2008 г., 11:05

Компания Google анонсировала выпуск новой версии Search Appliance – аппаратно-программной поисковой системы с обновленной архитектурой и возможностью индексирования до 10 млн. документов.

Новая версия позволяет проводить универсальный поиск по внутренним сетям, базам данных, приложениям и документам, обеспечивая при этом доступ только к разрешенной пользователю информации.

Кроме того, решение включает доступные по лицензии Open Source коннекторы EMC Documentum, IBM FileNet, OpenText Livelink, Microsoft SharePoint, а также обладает расширенными возможностями персонализации, поддержкой нескольких языков, системы шифрования Kerberos и способностью производить поиск по терминам.

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