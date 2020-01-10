Google предложила новую опцию долгосрочного хранения данных

10 января 2020 г., 16:15

0

Tweet



Компания Google объявила о доступности нового облачного сервиса Archive Storage, предназначенного для хранения информации запрашиваемой не чаще, чем раз в 12 месяцев.

В ознакомительном режиме эта, четвёртая опция хранения платформы Google Cloud действовала с прошлого года. Помимо неё, клиенты могут выбирать из вариантов Standard, Nearline и Coldline, различающихся ценой, быстродействием и частотой доступа.

В этом ряду Archive Storage отводится место оптимального хранилища для нужд резервного копирования медиаданных, для исследований и соответствия политикам.

От предложений конкурентов Archive Storage выгодно отличает возможность мгновенного доступа к данным — с «миллисекундной задержкой», как утверждается в анонсирующем этот сервис посте из блога Google. У соответствующей службы Amazon Web Services — Glacier Deep Archive — на извлечение данных отводится до 12 часов.

По сведениям Google, доступ к данным, хранящимся в Archive Storage, можно получить с помощью того же интерфейса прикладного программирования (API), что и в Standard, Coldline и Nearline, что упрощает перемещение информации между различными уровнями хранения. Данные автоматически шифруются в состоянии покоя и могут быть защищены от удаления с помощью функции, называемой Bucket Lock, и от аварий — опциональным резервированием в разных географических регионах.

Стоимость пользования Archive Storage составляет $0,004 в месяц за гигабайт хранящихся данных, при этом минимальная длительность действия опции — 365 дней. Хотя хранение обходится в этом случае дешевле, чем в других опциях (Standard — $0,026, Nearline — $0,010, Coldline — $0,007), но извлечение данных будет стоить в десятки и сотни раз больше: Standard — 0,004; Nearline — $0,01; Coldline — $0,05; Archive — $0,50.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации