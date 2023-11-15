Google платить Apple 36% доходу від пошуку в Safari

15 ноября 2023 г., 12:25

0

Tweet

Як повідомляє CNBC, генеральний директор Google Сундар Пічаї (Sundar Pichai) у вівторок підтвердив, що його компанія платить Apple 36% доходу від пошуку в Safari. Це згідно з умовами угоди про пошук за замовчуванням, яка є ключовою в антимонопольних претензіях Міністерства юстиції.

Пічаї давав свідчення в окремому позові, поданому проти Google компанією Epic Games, виробником Fortnite. Експерт, який давав свідчення від імені Google в антимонопольному процесі у Вашингтоні (округ Колумбія) назвав цифру 36% на відкритому судовому засіданні в понеділок, вочевидь, випадково.

Адвокат Epic запитав Пічаї, чи точна інформація, надана свідком від Google. «Так», - відповів Пічаї.

Потім адвокат Epic стверджував, що Google платить Samsung, найбільшому партнеру Android, менше половини того, що вона платить Apple. Пічаї відповів, що, хоча він не знає напевно, це можливо.

«Це як яблука і апельсини», - сказав Пічаї про угоду з Samsung. Він сказав, що Google «жорстко конкурує з Apple».

У 2022 році Google витратив майже 49 мільярдів доларів на придбання трафіку.

Про порушення угоди про розподіл доходів між Google та Apple не було відомо до понеділкового виступу в суді професора економіки Чиказького університету Кевіна Мерфі (Kevin Murphy). Він давав свідчення від імені Google і відповідав на запитання провідного адвоката Alphabet, партнера Williams & Connolly Джона Шмідтлейна (John Schmidtlein), коли назвав цю цифру.

Нагадаємо Alphabet перебуває в епіцентрі численних судових баталій. Проти неї подано два окремі позови від Міністерства юстиції у Вірджинії та Вашингтоні, пов’язані з нібито антиконкурентною поведінкою. На Alphabet також подала позов компанія Epic Games, яка стверджує, що компанія підтримує незаконну монополію в магазині Google Play. Epic подала аналогічний позов проти Apple, але у квітні програла його у федеральному апеляційному суді.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні