Google планирует за пять лет ликвидировать отставание от лидеров облачного рынка

18 декабря 2019 г., 16:38

0

Tweet

Облачное подразделение компании Google, продающие компьютерные сервисы крупным предприятиям, испытывает давление со стороны руководства Alphabet, угрожающего отрезать финансирование Google Cloud если к 2023 году не удастся обойти хотя бы одного из более крупных конкурентов, Amazon или Microsoft, а лучше — их обоих.

Согласно сведениям, предоставленным ресурсу Information анонимными источниками, обсуждению будущего Google Cloud были посвящены прошлогодние дебаты, в которых участвовали исполнительный директор Google Сундар Пичай (Sundar Pichai), финансовый директор Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) и тогдашний CEO Alphabet Ларри Пейдж (Larry Page).

Пейдж, якобы, занимал в обсуждении радикальную позицию и считал дальнее третье место в облачном бизнесе абсолютно неприемлемым для Google, лидирующей в веб-поиске и онлайновой рекламе. Гиганты облачной индустрии не стремятся обнародовать получаемые доходы, но по имеющимся данным, AWS за третий квартал получила 9 млрд долл. — на миллиард больше, чем Google Cloud за весь прошлый год. Квартальный доход Microsoft Azure аналитики Griffin Securities определили в 4,3 млрд долл.

В течение месяца административная верхушка Alphabet пыталась прийти к общему мнению в отношении того, сможет ли Google «победить» в облачном бизнесе, чья кандидатура лучше всего подходит, чтобы возглавить усилия по кардинальному наращиванию конкурентоспособности не только в технологиях, но также в продажах и маркетинге. По словам цитируемого компетентного источника, группа даже обсуждала и в конечном итоге отвергла идею полного ухода с облачного рынка, утвердив вместо этого капитальный бюджет в размере 20 млрд долл., нацеленный в том числе и на достижение облачного доминирования.

Официальный представитель Google оперативно отреагировал на эту статью, появившуюся вчера на сайте Information. В тот же день он заявил CNBC, что приведенные в статье сведения не соответствуют действительности, в частности, он отрицает сам факт обсуждения в 2018 г. возможности ухода Google из облачного бизнеса.

Тем не менее, косвенным доводом в пользу достоверности инсайдерской информации может служить то, что в начале 2019 г. компания осуществила перестановки в высшем руководстве своего облачного подразделения, сменив бывшего сооснователя VMware, Дайану Грин (Diane Greene) на ветерана Oracle, Томаса Куриана (Thomas Kurian). В начале декабря 2019 г. Пичай был назначен CEO Alphabet вместо Ларри Пейджа.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации