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Google планирует за пять лет ликвидировать отставание от лидеров облачного рынка

18 декабря 2019 г., 16:38
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Google планирует за пять лет ликвидировать отставание от лидеров облачного рынка

Облачное подразделение компании Google, продающие компьютерные сервисы крупным предприятиям, испытывает давление со стороны руководства Alphabet, угрожающего отрезать финансирование Google Cloud если к 2023 году не удастся обойти хотя бы одного из более крупных конкурентов, Amazon или Microsoft, а лучше — их обоих.

Согласно сведениям, предоставленным ресурсу Information анонимными источниками, обсуждению будущего Google Cloud были посвящены прошлогодние дебаты, в которых участвовали исполнительный директор Google Сундар Пичай (Sundar Pichai), финансовый директор Alphabet Рут Порат (Ruth Porat) и тогдашний CEO Alphabet Ларри Пейдж (Larry Page).

Пейдж, якобы, занимал в обсуждении радикальную позицию и считал дальнее третье место в облачном бизнесе абсолютно неприемлемым для Google, лидирующей в веб-поиске и онлайновой рекламе. Гиганты облачной индустрии не стремятся обнародовать получаемые доходы, но по имеющимся данным, AWS за третий квартал получила 9 млрд долл. — на миллиард больше, чем Google Cloud за весь прошлый год. Квартальный доход Microsoft Azure аналитики Griffin Securities определили в 4,3 млрд долл.

В течение месяца административная верхушка Alphabet пыталась прийти к общему мнению в отношении того, сможет ли Google «победить» в облачном бизнесе, чья кандидатура лучше всего подходит, чтобы возглавить усилия по кардинальному наращиванию конкурентоспособности не только в технологиях, но также в продажах и маркетинге. По словам цитируемого компетентного источника, группа даже обсуждала и в конечном итоге отвергла идею полного ухода с облачного рынка, утвердив вместо этого капитальный бюджет в размере 20 млрд долл., нацеленный в том числе и на достижение облачного доминирования.

Официальный представитель Google оперативно отреагировал на эту статью, появившуюся вчера на сайте Information. В тот же день он заявил CNBC, что приведенные в статье сведения не соответствуют действительности, в частности, он отрицает сам факт обсуждения в 2018 г. возможности ухода Google из облачного бизнеса.

Тем не менее, косвенным доводом в пользу достоверности инсайдерской информации может служить то, что в начале 2019 г. компания осуществила перестановки в высшем руководстве своего облачного подразделения, сменив бывшего сооснователя VMware, Дайану Грин (Diane Greene) на ветерана Oracle, Томаса Куриана (Thomas Kurian). В начале декабря 2019 г. Пичай был назначен CEO Alphabet вместо Ларри Пейджа.


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