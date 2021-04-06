Google отказывается от корпоративного ПО Oracle в пользу SAP

6 апреля 2021 г., 17:15

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Как стало известно CNBC, холдинг Alphabet, материнская компания Google, планирует в ближайшие недели отказаться от использования финансового программного обеспечения Oracle и начнет использовать решение от SAP.



Основные финансовые системы Alphabet и Google будут переведены на SAP уже в мае, сообщила Google сотрудникам в электронном письме. Этот шаг касается только программного обеспечения, которое Google использует для отслеживания финансов, и нет никаких признаков того, что компания меняет другие системы.



Решение принято на фоне усиливающейся конкуренции Google и Oracle в сегменте облачных вычислений. Аналогичный шаг предпринимала Amazon - на протяжение последних лет она значительно сократила использование программного обеспечения Oracle.



Переход, похоже, не связан с судебным процессом между Google и Oracle относительно использования кода Java в интерфейсе программирования приложений для ОС Android.



Oracle конкурирует с Google в продаже ресурсов общедоступного облака организациям. В течение многих лет Oracle отказывалась сертифицировать свое ПО для управления базами данных для облака Google, а это означало, что клиенты не были уверены, смогут ли они разместить там своим базы данных, не нарушая лицензионных политик разработчика СУБД.



«Мы не сотрудничаем с Google, потому что пытаемся конкурировать с ними», - заявил Ларри Эллисон, глава Oracle, на встрече с аналитиками еще в 2018 году.



Отсутствие сертификации стало проблемой для облачного бизнеса Google, поскольку компания стремилась заполучить в качестве клиентов крупные компании, многие из которых используют софт Oracle. В следствие этого Google начала уделять больше внимания развертыванию программного обеспечения SAP в своем облаке. Кроме того, в прошлом году она представила способ запуска баз данных Oracle на «чистом железе» без использования технологии виртуализации.



Неясно, сколько Google платила Oracle за используемое финансовое программное обеспечение. Тем не менее Эллисон хвастался масштабом бизнеса его компании с главным поисковиком планеты - во время встречи с аналитиками в 2019 году заявив, что, когда Google каталогизирует огромные объемы информации, эти данные «фактически находятся в базах данных Oracle». И это все еще может быть именно так.



Акции Oracle немного упали на фоне этой новости, в то время как котировки SAP выросли на 4,8%.

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