Google Orion помогает бесшовно сопрягать сотовые сервисы с хотспотами Wi-Fi

23 июля 2021 г., 13:20

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Хотя покрытие сотовой связи от года к году улучшается, её доступность внутри зданий все еще оставляет желать лучшего.

Самым лучшим на сегодняшний день способом решения этой проблемы является роуминг на широко распространённые сети Wi-Fi. Однако мобильных пользователей часто раздражает необходимость самим выбирать из списка общедоступных сетей Wi-Fi, а затем вручную загружаться, создавая дополнительные риски для безопасности. В идеале переключение с мобильных сетей на Wi-Fi должно происходить автоматически и неощутимо для пользователя.

Система Orion Wifi от Google обещает такое автоматическое переключение на Wi-Fi, а контроллер RUCKUS SmartZone от CommScope взаимодействует с Orion Wifi, обеспечивая надёжную безопасность и упрощая управление сетью.

Стоит отметить, что Orion Wifi - это платформа Google для стандарта OpenRoaming, созданного организацией Wireless Broadband Alliance. Она позволяет операторам мобильной связи реализовать бесперебойную и безопасную работу при подключении их абонентов к Wi-Fi в торговых центрах, аэропортах, продуктовых магазинах – везде, где есть высококачественные коммерческие сети Wi-Fi.

В то же время Orion Wifi позволяет владельцам зданий и прочих публичных объектов легко монетизировать свои сети Wi-Fi. Вместо того, чтобы индивидуально согласовывать ставки и осуществлять интеграцию с несколькими операторами сотовой связи, они получают оплату от последних автоматически в зависимости от объёма данных (в гигабайтах), потребляемых сотовыми абонентами.

Контроллер CommScope RUCKUS SmartZone получил совместимость с Google Orion Wifi с момента запуска этой платформы во второй половине 2020 года инкубатором инновационных проектов Google, Area 120.

Недавно CommScope анонсировала новые функции SmartZoneOS, которые расширили поддержку платформы Google Orion Wifi. Одной из них является встроенная интеграция RadSec, протокола безопасной и надежной передачи сообщений аутентификации и учёта. Это позволяет Orion Wifi создавать безопасное зашифрованное соединение между контроллером Wi-Fi и RADIUS-сервером Google.

В числе других улучшений SmartZone, помимо встроенной поддержки RadSec, нативная интеграция Hotspot 2.0 для автоматического обнаружения доступных сетей Wi-Fi и подключения к ним, появилась возможность входа в систему через социальные сети, что заметно упрощает процесс для пользователей.

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