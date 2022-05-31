Google оголосив перших одержувачів грантів Startups Ukraine Support Fund

31 мая 2022 г., 12:14

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За останні три місяці світ став свідком стійкості та сили духу українського народу. Ми бачили, як населення країни відреагувало на неймовірні обставини і продемонструвало не лише бажання вижити, а й вистояти й досягти успіху.



"Ми добре знайомі з цим духом від сильної та жвавої української стартап-спільноти, яка може похвалитися своїми стартапами-єдинорогами, зокрема GitLab, Grammarly, Genesis, People.ai та Firefly Aerospace", заявив Міхал Крамарж, голова Google for Startups, Центральна Європа.



Щоб допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту та будувати фундамент для післявоєнного відновлення економіки, у березні компанія оголосила про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонду підтримки Google для стартапів в Україні – в розмірі 5 млн дол. для виділення протягом 2022 року грошових грантів без участі в капіталі. Відібрані стартапи, що базуються в Україні, отримають до 100 000 дол. у бездольовому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Одержувачами грантів Google for Startups Ukraine Support Fund названо наступні стартапи:

Almexoft: Low-code платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу.

CareTech Human: Повністю автоматизоване рішення plug-and-play для щоденних перевірок стану здоров'я та раннього виявлення захворювань.

Discoperi: Система відеоконтролю на основі штучного інтелекту, яка збирає дані про дорожній рух, щоб запобігти автомобільним аваріям і зробити дороги безпечнішими.

Dots Platform: Хмарна платформа для доставки їжі “все-в-одному”.

Elai.io: Платформа перетворення тексту у відео, яка дозволяє користувачам створювати з тексту відеоконтент із віртуальними доповідачами.

Effy.ai: Програмне забезпечення для управління персоналом, яке дає лідерам можливість створювати високопродуктивні команди.

Handy.ai: Внутрішня комунікаційна платформа, що пропонує співробітникам персонального віртуального помічника.

Lab24: Маркетплейс цифрових медичних лабораторій, що підключає клієнтів до доступних послуг.

Mindly: Платформа з надання психологічної допомоги онлайн, яка пропонує допомогу пацієнтам та автоматизацію клінічного адміністрування на основі штучного інтелекту.

PRAVOSUD: Платформа для аналізу судових спорів, що дозволяє юристам розробляти успішні юридичні стратегії.

pleso therapy: Платформа психічної допомоги, яка ефективно поєднує пацієнтів із психологами.

Private Tech Network: Платформа «венчурний капітал як послуга», керована штучним інтелектом, розроблена, щоб зробити збір коштів швидшим та ефективнішим.

Releaf Paper: Перший у світі виробник паперових виробів з опалого листя.

Respeecher: Високоякісна система клонування голосу (перетворення голосу) для авторів контенту.

Skyworker: Додаток для найму, що надає послуги з рекрутингу та підбору кадрів в сфері технологій.

VanOnGo: Платформа доставки споживачам на основі штучного інтелекту.

ZooZy: Універсальний мобільний додаток для догляду за домашніми тваринами, що впорядковує всі потреби вашого вихованця - їжу, поради щодо дресирування, охорону здоров’я та інші необхідні речі - на єдиній платформі.

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