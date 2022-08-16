Google офіційно випустила Android 13 для пристроїв Pixel

16 августа 2022 г., 11:35

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Компанія Google офіційно випускає Android 13 і розміщує вихідний код у проекті Android Open Source Project для розробників.



Нова версія мобільної операційної системи наповнена новими функціями та додатками, які команда Google Android розробляла протягом останніх місяців. Вони спрямовані у першу чергу на конфіденційність і безпеку користувачів, кращий контроль для розробників, продуктивність і опції медіа.



Android 13 в першу чергу вийде для пристроїв Pixel. Пізніше цього року він також стане доступним на інших пристроях, зокрема телефонах Samsung Galaxy, Asus, Motorola, Oppo, Vivo, Xiaomi, Nokia тощо.



«Android 13 допомагає переконатися, що ваші пристрої будуть унікальними для вас — на ваших умовах», - наголосив у блозі Самір Самат, віце-президент відділу продуктів Android and Play. - «Він наповнений новими можливостями для вашого телефону та планшета, як-от розширення кольорових тем додатків для ще більшої кількості додатків, налаштування мови, які можна встановити на рівні додатка, покращений контроль конфіденційності та навіть можливість копіювати текст і медіа з одного пристрою Android на інший одним клацанням».



Нещодавно випущена Android 13 базується на Material You, наборі інструментів для елементів дизайну з Android 12, який оптимізує елементи відображення, щоб вони автоматично адаптувалися до теми, встановленої користувачем. Тепер усе, що потрібно зробити розробникам, це додати одноколірну піктограму додатка, і вона підлаштовуватиметься під фоновий малюнок або тему кожного разу, коли користувачі налаштовуватимуть свої дисплеї.



Тепер розробники додатків можуть легше підтримувати багатомовних користувачів за допомогою мови для кожного додатка. Можна встановити «офіційну» мову телефону в системних налаштуваннях Android, але якщо користувачі хочуть, щоб окрема програма була локалізована на певну мову, тепер це можна зробити.



Відповідно до мовних удосконалень Android 13 містить удосконалення обробки тексту, як-от швидшу розстановку переносів, що робить його відображення на 200% швидшим і, отже, його легше читати під час візуалізації. Програмні інтерфейси перетворення тексту також було вдосконалено, щоб зробити пошук і автозавершення швидшими.



Конфіденційність і безпека є рівнозначними в новому випуску, оскільки вони надають користувачам новий спосіб доступу до своїх медіафайлів і обміну ними. Засіб вибору фотографій тепер розширює засіб вибору документів Android, щоб полегшити користувачам доступ до фотографій і відео за допомогою програми, але не надаючи програмі широкий доступ до всіх медіа-файлів на пристрої.



Для підвищення безпеки Android 13 представив «дозволи на сповіщення», які тепер вимагають, щоб програми запитували дозвіл у користувача перед публікацією сповіщень. Це спрямовано на те, щоб допомогти розблокувати екран користувача від численних непотрібних сповіщень, які з’являються протягом дня.



Більшість людей використовують кілька пристроїв, щоб виконувати свою роботу, і тепер з Android 13 працювати одночасно з ноутбуками, планшетами та Chromebook ще легше, ніж будь-коли, за заявою Google.



Тепер користувачі можуть транслювати програми для обміну повідомленнями безпосередньо з Android на Chromebook, щоб можна було продовжувати спілкуватися в чаті, пересівши з телефону безпосередньо на ноутбук.



Завдяки функції копіювання та вставки на різних пристроях, яка незабаром з’явиться, можна буде скопіювати URL-адресу, фрагмент тексту чи зображення та перемістити їх із телефону Android на планшет або навпаки, що спростить роботу. Це означає, що форм-фактор більше не заважає продуктивності.

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