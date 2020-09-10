Google объединила разработку no-code, управление API и бессерверные вычисления

10 сентября 2020 г., 17:05

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Вчера, в рамках завершающейся девятинедельной онлайн-конференции Cloud Next OnAir, компания Google представила Business Application Platform, новую категорию ПО, охватывающую управление интерфейсами прикладного программирования, разработку приложений без использования алгоритмического языка (no-code), автоматизацию процессов и бизнес-аналитику.

Генеральный менеджер компании по платформам, Амит Завери (Amit Zavery), рассказал журналистам, что платформа основана на технологии, которая была получена Google с покупкой в начале года фирмы AppSheet, и позволяет создавать приложения вообще без написания кода, что существенно отличает её от подхода low-code.

По словам Завери, Business Application Platform нацелена на «гражданских разработчиков», которых, по прогнозам Gartner, к 2023 году будет на крупных предприятиях в четыре раза больше, чем программистов-профессионалов. Комплексная, открытая и интегрированная платформа позволит им создавать и совершенствовать новые приложения, подключать и модернизировать устаревшие, строить и автоматизировать бизнес-процессы.

Вошедшая в Business Application Platform технология управления API унаследована Google у другого своего приобретения — фирмы Apigee, купленной поисковым гигантов четыре года назад. Её функционал дополнится поддержкой Google Cloud, гибридных и многооблачных архитектур, фреймворков ИИ/машинного обучения, управления жизненным циклом, инструментов безопасности, средств повышения производительности и совместной работы.

С анонсированным бета-релизом API Gateway, пользователи получили полностью управляемый сервис создания, защиты и мониторинга прикладных программных интерфейсов для рабочих нагрузок Google Cloud с автоматическим (бессерверным) выделением инфраструктуры.

Этот API-шлюз, построенный на основе граничного и сервисного прокси Envoy, обеспечивает аутентификацию, проверку ключа, ограничение скорости, рассчитан на обработку миллионов API-вызовов и доступен как по многоуровневой подписке, так и с оплатой по мере потребления.

Доступная с этой недели интеграция Apigee Data Source for AppSheet позволяет расширять возможности приложений, подключая их к внешним источникам данных, в дополнение к уже поддерживаемым Google G Suite, mySQL и Salesforce.com.

Кроме того Google открыла ранний доступ к AppSheet Automation, технологии широкомасштабной автоматизации процессов (таких как отслеживание складских запасов, распределение задач водителям, инспекции безопасности, командное согласование, совместная работа по управлению проектами и телемедицина) для нетехнических пользователей.

AppSheet Automation также имеет интеллектуальную функцию рекомендаций на естественном языке. Обнаружив, попытку пользователя автоматизировать какую-либо процедуру, она предлагает ему автоматически завершить процесс с использованием готовых шаблонов. Она также предупреждает о рисках раскрытия конфиденциальных данных.

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