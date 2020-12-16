Google ликвидировала уже второй отказ своих глобальных служб за эту неделю

16 декабря 2020 г., 17:38

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Сбои в работе ведущих провайдеров сетевых сервисов, которые вроде бы должны быть бастионами надёжности, уже мало кого удивляют. Тем не менее два дня назад второй по популярности обсуждаемой темой в Twitter стала глобальная отключка, в которой на то время пребывали наиболее популярные службы Google.

Более часа проблемы с доступом испытывали пользователи практически каждой службы Google, где требуется входить в учётную запись, в том числе Gmail, YouTube, Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Google Play, Google Classroom и Stadia.

Компания объяснила глобальный простой отключением системы аутентификации и проблемами с квотами внутреннего хранилища. По словам спикера Google, проблема с аутентификацией, вызывавшая большое количество сообщений об ошибках, была решена в 4:32 по тихоокеанскому времени, и «ведётся тщательная проверка, чтобы исключить подобные инциденты в будущем».

Ожидание этого будущего оказалось недолгим — новый глобальный сбой произошёл уже на следующий день, во вторник, внеся хаос в работу бесплатного почтового сервиса Gmail.

Одним из главных нареканий у более чем 17 тысяч пользователей Gmail, оставивших жалобы на сайте DownDetector, была неспособность получать письма. В течение нескольких часов, пока работа сервиса не нормализовалась, электронные отправления, отосланные на эккаунты Gmail, возвращались обратно с ошибкой 550-5.1.1 (отправка на несуществующий адрес). Кроме того, «значительное подмножество пользователей испытывали задержки и/или другое неожиданное поведение Gmail», сообщила Google.

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