Google Cloud Next ’20 OnAir EMEA. Как ускорить восстановление бизнеса

голос Tweet В рамках обзора сессий конференции Google Cloud Next ’20 OnAir EMEA, предлагаем вашему вниманию материал на основе нескольких докладов в рамках направления «Data Analytics, Data Management & Databases, Cloud AI». С 2015 года Google помогла миллионам людей найти работу, развить свою карьеру или бизнес. Президент EMEA Business & Operations компании Google Мэтт Бриттин (Matt Brittin) рассказал, как можно ускорить восстановление экономики с помощью технологий компании, инструментов и обучения. Что нужно предпринять для того, чтобы онлайн-бизнес становился сильнее, быстрее и устойчивее с опытом, помогающим людям изучать новые навыки для нахождения работы, с инструментами, помогающими бизнесу расти онлайн. Какие правила необходимо выполнять при работе с правительствами и сообществами, чтобы ускорить восстановление. Все увидели, что онлайн-инструменты стали неотъемлимой частью жизни в период локдауна, они также являются катализатором для возврата экономики к росту. В качестве примера выступающий привел создание организации Savoir Faire Ensemble, которая объединила представителей моды и текстильной промышленности, объединивших и кординирующих свои усилия в борьбе с коронавирусом. В частности они создали, и они перенаправили свои ресурсы для производства масок и хирургических халатов. Инструменты Google помогают их поставщикам и их покупателям сотрудничать удаленно. Savoir Faire Ensemble стали коллективной организацией, одной из тысяч по всему миру, которые воспользовались онлайновыми инструментами, чтобы помочь обществу, облегчить бизнесу модель перехода, усилить цепочки поставок во время пандемии. Фактически, мировые потребители и бизнес использовали технологии для рывка вперед, возможно, на пять лет за последние пять месяцев. Было зафиксировано увеличение использования Интернета в целом на 60%. Поиск для онлайн-покупок или запрос «как покупать онлайн» вырос во всем мире на 200%. И решение Google для видеоконференций, Google Meet, показало рост использования в 30 раз во время пика. Все столкнулись с рядом трудностей в сложившихся условиях, вызванных пандемией. Некоторые нашли новые возможности для инноваций. Например, компания Landbot, предоставляющая SaaS, снизила нагрузку на аварийные системы с помощью чат-ботов, которые обработали 280 млн. сообщений в период пандемии. Ocado Technologies, пионер на рынке бакалейных товаров, поддержала своих розничных партнеров, чтобы доставить на 40% больше товаров в период пандемии, чем до локдауна. Но не все имеют доступ к этим трансформирующим инструментам или опыт, чтобы ими пользоваться. Даже перед кризисом было ясно, что работа в будущем нуждается в новом цифровом опыте. Google работала с McKinsey & Company, международной консалтинговой компанией, специализирующейся на решении задач, связанных со стратегическим управлением, и обнаружила, что люди нуждались в изучении новых навыков, и некоторые будут вынуждены изменить карьеру, другие — в принципе поменять работу, а некоторые индустрии будут, увы, разрушены. Covid-19 только усиливается и ускоряет этот переход. Таким образом, теперь даже более оперативно необходимо инвестировать в людей и бизнес для устойчивого восстановления. Все, конечно, хотят, чтобы восстановление было быстрым. Для его поддержки нужны навыки и работа, а также технология, которая поможет этому. Что же делает Google? Недавно компания пообещала помочь 10 млн. людей в регионе ЕМЕА найти работу для цифровизации и роста бизнеса в следующие 18 месяцев. Инициатива сводится к четырем пунктам: инвестициям в навыки, чтобы помочь наемным работникам подготовиться к работе в будущем, обеспечит инструменты, чтобы помочь бизнесу в цифровизации и быстром восстановлении, помочь правительствам разработать программы для востребованной рабочей силы, и, наконец, нужно убедиться, что восстановление экономики также устойчиво. Технология должна помочь каждому подготовиться к работе в будущем, создавая устойчивую, инклюзивную экономику путем разрушения барьеров к обучению, барьеров, вызывающих неравенство, такое как место жительства, раса, материальное положение, доступ к образованию. И Google знает, как помочь в приобретении профессиональных навыков. Эта программа называется Grow with Google. Она была начата пять лет назад в сотрудничестве с правительствами, профсоюзами, и организациями, осуществляющими тренинг, чтобы тренировать миллионы европейцев в цифровых навыках. Google была потрясена спросом. Компания расширила эту программу по всему миру, и теперь тренинг проходят около 70 млн. людей. В период локдауна Google зафиксировала увеличение запроса на тренинг в три раза. Мэтт Бриттин: «Программа Grow with Google призвана помочь в приобретении профессиональных навыков» Теперь, чтобы ликвидировать разрыв в профессиональных навыках, особенно для работы в области STEM (science, technology, engineering and mathematics), компания вводит новый пакет сертификатов карьеры Google. Он будет помогать людям получить квалификацию для высокооплачиваемой востребованной работы, такой как поддержка ИТ, аналитика данных, пользовательский опыт и дизайн. И для того чтобы принять в этом участие, не требуется университетского образования. Google покрывает стоимость для 100 тыс. человек, чтобы предоставить им эти курсы. Более половины этих сертификатов будет специально выделено для недостаточно обслуживаемых сообществ. Google разрабатывает и активно ищет партнеров для глобального консорциума по найму, компаний, которые планируют принять на работу выпускников этих курсов. Теперь, кроме этих курсов, люди могут также получить значок Google Cloud Skills или поступить на свободные курсы по облачным вычислениям, большим данным или машинному обучению. Все они представлены на веб-сайте Google. Затем докладчик перешел от цифровых навыков к цифровым инструментам. Онлайн-инструменты были жизненно важными в период пандемии, как для отдельных людей, так и для бизнеса. Они помогли оставаться на связи с потребителями, поддерживали работу сотрудников и адаптировали к изменениям ожидания заказчиков. Вот почему Google помогала бизнесу, предоставив новые цифровые инструменты для онлайн-коммуникаций с заказчиками, для сотрудничества удаленных команд и преобразования операций с помощью ИИ. Если чей-то магазин закрылся, то владельцу необходимы инструменты для упрощения коммуникаций с заказчиками. И My Business от Google включает инструменты в разделах Search и Maps, так что можно распространять актуальную информацию среди заказчиков. В период кризиса Google вывела на рынок много новых особенностей, включающих информирование ресторанами клиентов о том, что они могут воспользоваться доставкой на дом. Тем, кто управляет командой, нужно переосмыслить способы своей работы. Многие знакомы с G Suite, и, как можно было услышать, Google недавно анонсировала новый бренд — Google Workspace, предоставляющий все продуктивные прикладные программы, которые заказчики уже знают: Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheet, Slides, Meet и многие другие, соединенные вместе. Таким образом, находится ли пользователь дома, на работе или в классе, он получает лучший способ, чтобы творить, общаться и сотрудничать. Google инвестирует в создание «зеленого» будущего и восстановления окружающей среды в Европе. Со времени основания 20 лет назад ключевым значением для компании является устойчивое развитие. К 2017 г. Google была самым большим корпоративным покупателем в мире в области возобновляемых источников энергии. У нее работали самые чистые облака в индустрии. И недавно компания анонсировала, что она ликвидировала все углеродное наследие с момента своего создания. Google поставила своей целью к 2030 г. потреблять во всех своих ЦОД и во всех кампусах свободную от углерода энергию в режиме 24/7. Это значит, что каждое посланное по Gmail письмо, каждый поисковый запрос в Google, каждое видео с YouTube будет почти не использовать углерод. И в будущем сервисы Google будут поставляться с помощью энергии, не выделяющей углекислый газ при производстве. Европейская комиссия поставила перед собой другую амбициозную цель в рамках European Green Deal. Она заключается в том, чтобы сделать Европу к 2050 г. первым в мире континентом без выделения углерода. Google будет поддерживать эту инициативу тремя способами. Первый, собственными инвестициями. К 2025 г. компания планирует вложить 2 млрд. евро в «зеленую» инфраструктуру, чтобы создать более 2 тыс. новых «зеленых» рабочих мест в Европе. Второй, Google хочет помочь европейскому бизнесу и партнерам увеличить эффективность использования энергии с помощью ИИ. С помощью машинного обучения Google уменьшит потребление энергии, необходимой для охлаждения ЦОД, на 30%. Теперь компания использует проверенные облачные технологические решения, доступные для заказчиков и партнеров. И третий, компания хочет помочь ускорить инновации в городах и помочь европейским некоммерческим организациям инвестициями в объеме 10 млн. евро. Как пример, Google обещала помочь 500 городам и местным правительствам глобально снизить суммарно 1 Гт выделения углерода в год к 2030 г. Это больше, чем такая страна, как Германия, выделяет сегодня. Таким образом, Google очень оптимистична в отношении нашего будущего. Хотя компания осознает, что добиться этого будет нелегко. Вот почему она полна решимости помочь людям получить профессиональные навыки и найти работу, чтобы помочь бизнесу быстрее восстановиться, чтобы помочь правительствам и обществу ускорить восстановление. Онлайновые инструменты и цифровые навыки для каждого будут служить катализаторами для восстановления экономики. Аналитика данных — это процесс изучения наборов данных с целью выявления тенденций и выводов о содержащейся в них информации. Все чаще аналитика данных используется с помощью специализированных систем и программного обеспечения. Как это делается в Google Cloud, рассказал Самюэль Бонамиго (Samuel Bonamigo), возглавляющий продажи в регионе ЕМЕА. Видение Google всегда состояло в том, чтобы ускорить возможности каждой организации для цифровой трансформации и переосмысливания своего бизнеса с помощью инновационного анализа данных. Заказчики слышали в этом году о стратегическом партнерстве в ЕМЕА, с такими компаниями как Telecom Italia и Renault. Сейчас Google ведет переговоры о многолетнем партнерстве с Deutsche Bank с целью преобразовать банкинг для их клиентов с помощью финансовых решений, основанных на технологиях следующего поколения. И, конечно, обязательство Google заключается в том, чтобы продолжать инвестировать в продажи, сервисы для заказчиков и в свою технологию доставки возможностей для поддержки трансформации бизнеса компаний. Самюэль Бонамиго: «Видение Google всегда состояло в том, чтобы ускорить возможности для цифровой трансформации с помощью инновационного анализа данных» Этот год был уникальным и одновременно трудным для большинства. Это был год изменений и возможностей трансформировать бизнес. Объем и скорость генерирования данных продолжали расти с непредвиденной скоростью. И это только начало. Согласно отчету IDC, в следующие пять лет мир создаст в три раза больше данных, чем в предыдущее пятилетие. В эту эру управление большими объемами данных было основной задачей цифровой трансформации. Но сами по себе данные недостаточно ценны для бизнеса. В большинстве случаев они неорганизованные, недоступные и рассеянные по множеству систем и команд. Чтобы получить конкурентное преимущество, нужно соотнести стратегию данных с целями бизнеса. В своей вступительной речи Крис Чаури, президент Google Cloud в регионе ЕМЕА, говорил о двух путях для извлечения информации з данных. Первый — это помощь в принятии правильных решений, и второй — это использование данных для автоматизации и персонализации продуктов и сервисов. Как известно, Google является компанией данных. У нее есть много продуктов, таких как Gmail и YouTube, с огромным объемом данных, используемых миллиардами заказчиков каждый день. За последние 20 лет для вывода всех этих продуктов на рынок Google создала набор мощных решений. И теперь компания делает эту технологию доступной для всех. Итак, как Google может помочь? Независимо на каком этапе клиенты находятся на своем пути к облаку, они нуждаются в решениях, которые делают это путешествие более простым, помогая переходить в облако интеллектуально и развивать ценности бизнеса. Они также нуждаются в сильной экосистеме партнеров, чтобы претворить свое видение в жизнь. Google Cloud может им помочь запустить критически важную рабочую нагрузку в требуемом масштабе. Google Cloud Platform может помочь также реализовать улучшенные возможности, объединить данные из разных наборов, устройств и сервисов, обеспечив доступность и анализ данных в режиме реального времени. Далее, заказчики могут трансформировать свои организации с помощью ИИ. Согласно отчету аналитической компании McKinsey, Европа внедряет ИИ меньшими темпами, чем остальной мир. Менее половины европейских компаний внедрили решения с использованием ИИ. Это явная возможность для трансформации. И если Европа будет внедрять и развивать ИИ относительно ее текущим активам и состоянию цифровизации, то это может к 2030 г. дополнительно получить 2,7 триллионов евро, или 20%, к ее совокупному экономическому доходу. В качестве реального примера докладчик привел интервью с Renault, в котором вице-президент по цифровой трансформации Эрик Маршиол (Eric Marchiol) объясняет некоторые результаты его команды. Используя машинное обучение, они снизили стоимость контроля качества в 10 раз и обнаружили возможность увеличить эффективность энергопотребления покрасочных работ на 10–20%%. Это могут быть не только решения Google, необходимы также люди и изменение управления. В заключение Самюэль Бонамиго поблагодарил заказчиков, партнеров и всю экосистему за поддержку, доверие и сотрудничество и пожелал им успехов в переосмысливании бизнеса для будущего. Напомним, что с 29 сентября по 30 октября проходила масштабная конфренция Google Cloud Next ’20 OnAir EMEA. Если вы по какой-то причине пропустили это мероприятие, то вы можете посмотреть основные доклады в видеозаписи.

