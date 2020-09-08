Google Cloud Next 20’ OnAir - 29 вересня!  

8 сентября 2020 г., 14:59
Онлайн-конференція Google Cloud Next 20’ OnAir для країн Європи, Африки та Близького Сходу почнеться 29 вересня 2020 року й триватиме 5 тижнів. Протягом цього періоду ви матимете можливість щовівторка дивитися нові сесії.
Чому варто взяти участь?
Під час вступних промов, тематичних сесій і презентацій демо-версій цифрових продуктів на конференції Google Cloud Next 20’ OnAir для регіону EMEA галузеві експерти та спеціалісти Google Cloud розповідатимуть про найсучасніші хмарні технології, цифрову трансформацію й нові рішення. Також учасники конференції зможуть поставити запитання й замовити безпосередні зустрічі зі спеціалістами Google Cloud.
Конференція Google Cloud Next 20’ OnAir для регіону EMEA має 5 тематичних груп.
Industry Insights (Галузеві дослідження): починається 29 вересня.
Productivity & Collaboration (Ефективність і співпраця): починається 6 жовтня.
Infrastructure, Security (Інфраструктура й безпека): починається 13 жовтня.
Data Analytics, Data Management & Databases, Cloud AI (Аналітика даних, керування даними й бази даних, штучний інтелект Cloud): починається 20 жовтня.
Application Modernisation, Business Application Platform (Модернізація додатків, розробка рішень для бізнесу): починається 27 жовтня.
У кожній тематичній групі буде обговорюватися найрізноманітніший контент: рішення для покращення аналізу даних, створення та вдосконалення додатків для бізнесу на основі безсерверних рішень Google Cloud, а також інструменти DevOps, які дають змогу підвищити продуктивність, зберігаючи при цьому високу якість і рівень безпеки.
Конференція буде проводитися англійською мовою (на YouTube будуть доступні субтитри різними мовами).
Участь у конференції безкоштовна, а реєстрація відбувається онлайн.
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