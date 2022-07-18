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Google Chrome OS Flex надасть нове життя старим ПК

18 июля 2022 г., 9:25

Google Chrome OS Flex надасть нове життя у старі ПК

Як пише видання Verge, компанія Google відкрила доступ до безплатної Chrome OS Flex.

Це полегшена операційна система, яка призначена для роботи на старих комп'ютерах Wintel, а також Apple.

Нагадаємо, що тестування цієї ОС почалось ще минулої зими, і розробник вже усунув 600 помилок.

Google наголошує, що платформа адресована у першу чергу організаціям, де продовжують використовувати старі комп'ютери під Windows.

Розробник тестує систему на численних конфігураціях головних виробників комп'ютерів, включаючи системи Apple десятирічної давності. Акцентується на тому, що платформа захищена ефективніше за Windows, під яку більше різноманітних вірусів.

Вважається, що Chrome OS Flex хоча й сучасна ОС, але менш вимоглива до заліза. Офіційно підтримуються понад 400 моделей комп'ютерів, а інсталяція дуже проста - потрібен лише USB-накопичувач з 8 ГБ.

Треба зазначити, що у новій ОС поки відсутня можливість запускати Android-додатки, а системні вимоги включають 4 ГБ оперативної пам'яті.

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