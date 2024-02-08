Google анонсує свою найпотужнішу АІ-модель Gemini Advanced, а також новий мобільний застосунок

8 февраля 2024 г., 17:35

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Відтоді як Google запустив Bard минулого року, люди в усьому світі використовують його для співпраці зі штучним інтелектом абсолютно по-новому – для підготовки до співбесід на роботу, написання коду, обговорення нових бізнес-ідей або, віднедавна, створення захопливих зображень.

Gemini є представником найпотужнішого сімейства ШІ-моделей Google. Відтепер Bard просто буде відомий під назвою Gemini. Тобто ви вже можете спілкуватися з Gemini за допомогою моделі Pro 1.0 більш ніж 40 мовами та більш ніж у 230 країнах і територіях, включно з Україною.

Зараз оголошено про запуск Gemini Advanced – новий досвід, який дає доступ до Ultra 1.0 – найбільшої та найпотужнішої сучасної ШІ-моделі Google. У сліпих оцінках сторонніми оцінювачами Gemini Advanced із Ultra 1.0 тепер є найбажанішим чат-ботом порівняно з провідними альтернативами.

З моделлю Ultra 1.0 Gemini Advanced набагато краще справляється з дуже складними завданнями, такими як кодування, логічне мислення, дотримання детальних інструкцій і співпраця над творчими проектами. Gemini Advanced дозволяє не тільки вести довші та докладніші розмови; він також краще розуміє контекст підказок користувача.

Ця перша версія Gemini Advanced відображає поточний прогрес Google у міркуванні штучного інтелекту та буде продовжувати вдосконалюватися. Користувачі Gemini Advanced отримають доступ до розширених мультимодальних можливостей, більшої кількості інтерактивних функцій кодування, можливостей глибшого аналізу даних тощо. Відсьогодні Gemini Advanced доступний у більш ніж 150 країнах і територіях (зокрема і в Україні) англійською мовою; з часом він стане доступний і іншими мовами.

Gemini Advanced доступний в межах абсолютно нового тарифного преміум-плану Google One AI, починаючи з безкоштовної двомісячної пробної версії, а потім – 909,99 грн на місяць. Цей план пропонує найкраще від Google AI та останніх досягнень компанії, а також усі переваги наявного плану Google One Premium, наприклад 2 ТБ пам’яті. Крім того, передплатники AI Premium незабаром зможуть використовувати Gemini в Gmail, «Документах», «Презентаціях», «Таблицях» тощо (раніше відомий як Duet AI).

Крім того тепер Gemini та Gemini Advanced стають доступні з новими застосунками на Android та iOS. За допомогою Gemini на смартфоні ви можна друкувати, говорити або додавати зображення для різноманітної допомоги в дорозі.

Gemini на Android – це новий вид помічника, який використовує генеративний штучний інтелект, щоб співпрацювати з користувачем та допомагати виконувати різноманітні завдання. Отримати доступ до нього можна завантаживши застосунок Gemini або підключившись через «Google Асистент».

На iOS доступ до Gemini з'явиться у застосунку Google найближчими тижнями.

Спочатку Gemini з’явиться на телефонах Android та iOS у США англійською мовою, а повністю доступним він стане протягом найближчих тижнів. Починаючи з наступного тижня, можна буде отримати доступ до нього в більшій кількості регіонів англійською, японською та корейською мовами, а інші країни та мови будуть додані незабаром.

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