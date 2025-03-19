Google анонсує нові можливості AI-помічника Gemini для спільної роботи та творчості

19 марта 2025 г., 13:35

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Асистент на основі штучного інтелекту Gemini відтепер пропонує ще більше можливостей – від редагування документів у режимі реального часу до втілення ваших ідей у робочі прототипи за допомогою коду. Canvas запускається глобально для користувачів Gemini та Gemini Advanced усіма мовами, де доступний застосунок Gemini.

Так новий інтерактивний інструмент Canvas у Gemini полегшує створення, вдосконалення та обмін роботами. Просто виберіть «Canvas» у рядку запиту, щоб почати писати чи редагувати документи або код із миттєвим відображенням змін у реальному часі.

Створюйте чернетки, а потім швидко вдосконалюйте їх за допомогою підказок від Gemini. Змінюйте тональність, довжину або форматування текстів за допомогою швидких інструментів редагування. Якщо потрібно поділитися створеним контентом із колегами, просто експортуйте його до Google Docs одним натисканням.

Gemini здатен спростити завдання з програмування та розробки ПЗ, включно із генерацією, налагодженням та поясненням коду. Тепер Canvas виводить ці можливості на новий рівень, дозволяючи швидко перетворювати ідеї в робочі прототипи вебдодатків, Python-скриптів, ігор, симуляцій та інших інтерактивних рішень. Canvas дає розробникам можливість швидко створювати перші робочі версії проєктів і надає простір для студентів, щоб швидко опановувати концепції програмування.

Також у Canvas можна згенерувати та попередньо переглядати HTML/React код та інші прототипи вебдодатків, щоб побачити, як виглядатиме дизайн. Наприклад, якщо потрібно створити форму підписки електронною поштою для вебсайту, можна попросити Gemini згенерувати HTML-код для форми та потім переглянути результат, як вона виглядатиме та функціонуватиме у вашому веб-додатку.

Canvas спрощує весь процес програмування, дозволяючи зосередитися на створенні, редагуванні та обміні кодом і дизайном в одному місці, без необхідності перемикатися між кількома додатками.

Також у Gemini стає доступною функція Аудіопереказ (Audio Overview), яка допомагає розібратися у складній інформації. Вона перетворює документи, презентації та навіть звіти Deep Research на аудіодискусії у стилі подкастів. Gemini створює діалог в стилі подкасту між двома AI-ведучими, які після одного натискання розпочнуть жваве глибоке обговорення на основі ваших завантажених файлів. Вони підсумують матеріал, встановлять зв'язки між темами, проведуть динамічний діалог та запропонують унікальні перспективи.

Функція Аудіопереказ стане доступною спочатку англійською мовою для користувачів Gemini та Gemini Advanced по всьому світу, а незабаром будуть додані й інші мови. Щоб скористатися функцією, завантажте документи чи презентації та натисніть на підказку над рядком запиту.

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