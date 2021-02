Google анонсировала ряд обновлений для улучшения обучения

19 февраля 2021 г., 13:35

Самой важной из новостей, опубликованных в блоге Google Education 17 февраля, является запуск Google Workspace for Education (ранее G Suite for Education). Это предложение объединяет полный набор инструментов Google для повышения производительности, таких как Classroom, Meet, Gmail, Drive, Docs, Sheets и Slides, с новым продуктом Google Workspace, анонсированным в прошлом году.

Всего будет четыре редакции, в том числе бесплатная Workspace for Education Fundamentals и три версии премиум-класса: Workspace for Education Standard обеспечит доступ к Google Security Center к журналам аудита, средствам управления мобильными устройствами; Teaching and Learning Upgrade с улучшенной видеосвязью в Google Meet; Workspace for Education Plus — самая полная версия с продвинутыми функциями безопасности и аналитики, а также преподавания и обучения.

Education Fundamentals и Education Plus уже доступны, остальные версии можно будет получить начиная с апреля.

Google Classroom, сервис, который позволяет учителям легко создавать, распространять и оценивать задания для своих учеников, получает целый ряд обновлений, включая новые модули расширения, упрощающие использование сторонних средств обучения. Они станут доступны позднее в этом году только для Education Plus и Teaching and Learning Upgrade.

Также скоро появятся журналы аудита, которые позволят администраторам исследовать проблемы Classroom, и журналы активности для экспорта данных об использовании Classroom в аналитическую службу Google BigQuery. Учителя получат больше инструментов для отслеживания вовлеченности учащихся, а ученики с медленным или непостоянным подключением к Интернету получат новые возможности для оффлайновой работы в Google Docs.

Обновления Google Meet позволят учителям отключить звук или завершить встречу для всех участников сразу. Важные инструменты модерации позволят контролировать, кто может присоединяться к встречам, пользоваться чатом или делиться своим экраном прямо с устройств iOS и Android.

Среди более чем 40 новых устройств Chromebook, которые планируется выпустить в этом году, есть несколько моделей, преобразуемых из ноутбука в планшет, со стилусом, с сенсорным экраном и двумя камерами. Каждый новый Chromebook оснащен предустановленными Google Meet и Zoom. Некоторые устройства могут лучше подойти студентам с ограниченным доступом к Сети, а другие — с поддержкой LTE, оптимальны для стран с быстрым мобильным Интернетом. Новый сервис для школ облегчит им выбор устройств Chromebook, наилучшим образом отвечающих их требованиям.

Список из более 500 политик Google Admin Console включает новые, такие как Zero Touch Enrollment, упрощающая крупномасштабное развёртывание и администрирование множества Chromebook, в том числе и дистанционное.

