Головою Equinix назначено одну з колишніх керівниць Google Cloud

18 марта 2024 г., 13:35

Компанія Equinix офіційно повідомила про призначення генеральним директором та президентом Адер Фокс-Мартін (Adaire Fox-Martin).

Майерс перейде на посаду виконавчого голови після шести років на чолі компанії. Нинішній виконавчий голова Пітер Ван Камп (Peter Van Camp) залишить посаду члена ради директорів і займе місце спеціального радника ради директорів, повідомила компанія.

Зазначається, що Фокс-Мартін, яка є членом ради директорів Equinix з 2020 року, змінить на цій посаді нинішнього генерального директора компанії Чарльза Мейєрса (Charles Meyers).

Адер Фокс-Мартін до недавнього часу працювала у Google та займала позицію президента ініціативи Google Cloud Go to Market, а до цього керувала Google Cloud у регіоні EMEA. Вона майже 18 років проробила у Oracle з 1989 р., а у 2008 р. перейшла до SAP, де працювала на різних керівних постах.

Минулого місяця Equinix, найбільший у світі оператор ЦОД, прогнозувала оптимістичний скоригований основний прибуток, підживлюваний оптимізмом щодо того, що витрати клієнтів на її послуги залишаться стабільними, оскільки все більше компаній прагнуть впроваджувати технології штучного інтелекту.

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