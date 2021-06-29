Голосовой фишинг и противодействие ему

29 июня 2021 г., 17:25

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Вишингом называется вид кибер-мошенничества, при котором преступники, охотящиеся за персональной и/или финансовой информацией жертвы для использования ее в корыстных целях, пытаются заполучить требуемые данные посредством телефонного звонка. Само понятие образовано от двух слов «voice» (голос) и «phishing» (фишинг).

Поскольку коммерческие и физические пользователи голосовой связи по интернет-протоколу (VoIP) не обязаны предоставлять номер вызывающего абонента, мошенничество в виде вишинга становится все более распространенным: в 2019 г. более 40% всех мобильных звонков представляли собой вишинг. Кроме того, звонки 75% всех жертв мошенничества поступали от преступников, у которых уже была их персональная информация.

Как это работает? Злоумышленники как правило проводят подмену номера, результате чего жертва думает, что телефонный звонок является местным (город или регион жертвы) и от известной/ легальной организации. Мошенники представляются какой-то известной компанией или организацией, выдают себя за официальное лицо, пытаясь обманным путем заставить жертву предоставить свою персональную информацию. Например, они могут притворяться сотрудниками вашего банка или компании, которая оказывает вам какие-то услуги, выдавать себя за коллектора или выступать в качестве государственного чиновника из налоговой службы.

Когда потенциальная жертва поднимает трубку телефона, мошенники создают ощущение срочности, чтобы сыграть на ее эмоциях и заставить ее действовать требуемым образом, чтобы предоставить персональную информацию. Например, преступники могут сказать, что наблюдается проблема с одним из ваших финансовых счетов, которая должна быть немедленно устранена, или что у вас есть непогашенный долг, который вам нужно оплатить по телефону.

Порой бывает очень непросто оперативно распознать вишинг, особенно в силу того, насколько эмоционально заряженными могут быть звонки. Между тем следование нескольким простым правилам поможет значительно снизить риск стать жертвой мошенников.

Не делитесь своей персональной информацией по телефону. Вы никогда не должны предоставлять или подтверждать личную информацию по телефону. Помните, что компании, выпускающие банковские карты, банки и правительственные чиновники никогда не будут звонить и запрашивать конфиденциальную информацию.

Самый простой способ избежать вишинга – не отвечать на телефонные звонки с номеров, которые вы не знаете. Если это действительно реальный человек, пытающийся связаться с вами, он может отправить вам голосовую почту или сообщение, которое вы сможете внимательно прочитать или прослушать. В противном случае, во избежание вишинга, не реагируйте на звонки от неизвестных абонентов.

Если вам позвонит неизвестный человек и будет утверждать, что он представитель какой-то легальной организации, попросите его подтвердить свою личность. Если у него нет скрытых мотивов, то он без проблем сможет подтвердить свою личность, организацию, свой рабочий номер (который вы можете проверить на сайте это организации и позвонить по нему, отдельно набрав его в телефоне), объяснить причину своего звонка вам.

Если вы разговариваете по телефону с кем-то, кто, по вашему мнению, может попытаться совершить мошенничество с использованием вишинга в отношении вас, то вам лучше всего обратиться в полицию – ваше обращение, возможно, поможет предотвратить контакты преступников с другими жертвами, чтобы использовать их в своих корыстных целях.

Если по какой-либо причине вы считаете, что ваша личная информация может быть скомпрометирована, важно изменить свои пароли к вашим аккаунтам, уведомить ваш банк о случившемся инциденте и тщательно следить за вашими финансовыми операциями.

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