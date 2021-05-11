Годовой доход Commvault вырос на 19% до 326.8 млн. долл.

11 мая 2021 г., 12:35

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Компания Commvault представила результаты работы в четвертом квартале и за весь 2021 финансовый год, завершившийся у нее 31 марта. Общая выручка разработчика ПО для защиты и управления данными за четвертый квартал 2021 финансового года выросла на 16% в годовом сопоставлении и составила 191.3 млн. долл. Регулярный доход за год увеличился на 24% и составил 145.6 млн. долл. За весь финансовый год общая выручка повысилась на 8% и составила 723.5 млн. долл.

Ежегодный регулярный доход (ARR), который учитывает все активные регулярные доходы Commvault за год к концу отчетного периода, составил 517.9 млн. долл. по состоянию на 31 марта, что на 15% больше показателя годом ранее.

Доходы от продаж ПО и продуктов в IV квартале увеличились на 35% до 89.4 млн. долл. Рост данного показателя за год обеспечило увеличение на 39% доходов от крупных контрактов.

Крупные контракты принесли 69% прибыли Commvault от поставок ПО и продуктов за три месяца, закончившиеся 31 марта. Число транзакций, связанных с крупными контрактами, увеличилось за год на 30% до 198 сделок. Средний размер транзакций, связанных с крупными контрактами, составил примерно 313 тыс. долл., превысив на 7% показатели предыдущего квартала этого финансового года.

Доходы от продаж ПО и продуктов за весь финансовый год увеличились на 19% в годовом сопоставлении до 326.8 млн. долл. Рост доходов обеспечило увеличение на 26% доходов от крупных контрактов. Крупные контракты принесли 69% прибыли от поставок ПО и продуктов в 2021 финансовом году. В четвертом квартале прибыль от сервисов выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 102.0 млн. долл.

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