Годовой доход Canon сократился до 32,7 млрд долл.

3 февраля 2020 г., 14:05

Canon опубликовала отчет за четвертый квартал 2019 года и за год в целом. Финальный квартал года показал сокращение продаж в годовом сравнении на 9,9%. Прибыль при этом упала на 54,3%.

За весь год Canon получила 32,7 млрд долл. дохода, что на 9,1% меньше показателя за 2018 г. — 35,6 млрд долл. Прибыль компании оказалась равна 1,1 млрд долл. Она упала в два раза по сравнению с 2018 г.

В компании отмечают, что причиной падения финансовых показателей стало замедление мировой экономики и сокращение ключевых для Canon рынков — принтеров, МФУ, цифровых камер и сменных объективов. В итоге, ухудшение показателей отмечается во всех подразделениях, исключая выпуск медицинской техники, которое показало небольшой рост в 0,2%.

Стоимость активов Canon по состоянию на конец года оценивается в 43,3 млрд долл.

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