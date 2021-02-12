Годовая выручка Check Point выросла на 4%, превысив 2 млрд долл.

12 февраля 2021 г., 12:31

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Компания Check Point Software Technologies объявила финансовые результаты за 2020 год.



«Мы добились хороших результатов, как в четвертом квартале 2020, так и за весь год. В последнем квартале наша компания развивалась во всех направлениях, включая безопасность облаков, сетей и удаленного доступа, при этом доход от подписок вырос на 10%, а EPS без учета GAAP — на 11% по сравнению с прошлым годом. Эти показатели отражают нашу приверженность выработанной стратегии, а также необходимость обеспечивать кибербезопасность в эти непростые времена, — отметил Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. — Пандемия привела к появлению новой нормальности — гибридной рабочей среды, и значительно ускорила цифровую трансформацию, в результате чего компании всех уровней столкнулись с трудностями в обеспечении безопасности. Платформа безопасности Infinity позволяет предотвращать кибератаки пятого поколения по всем основным направлениям. Сейчас как никогда важно защищать киберпространство, и я благодарю наших клиентов, партнеров и сотрудников за их вклад в наше общее дело».

Общая выручка компании за прошедший год составила 2,065 млрд долл. что на 4% больше по сравнению с 1,995 млрд долл. по итогам 2019 г.

Чистая прибыль по GAAP: 847 млн долл. против 826 млн долл. в 2019 г..

Денежный поток от операций, как отмечается, составил 1,152 млрд долл. по сравнению с 1,102 млрд долл. годом ранее.

В течение 2020 года компания выкупила около 11,4 миллиона акций на общую сумму около 1 298 млн долл.



В апреле было объявлено о преобразовании шлюзов безопасности устройств в новые шлюзы безопасности Check Point Quantum Security Gateways, которые должны обеспечить высочайший уровень безопасности. Новая линейка из 15 моделей шлюзов расширяет архитектуру Infinity от филиала до центра обработки данных. Все готовые модели Quantum обеспечивают необходимый уровень предотвращения угроз с помощью Sandblast Zero-day Protection и предоставляют более 60 услуг. С момента запуска и в течение 2020 г. наблюдался высокий уровень перехода на новую модель Quantum –– более 90%.



Также подчеркивается, что вспышка COVID-19 потребовала от организаций ускорить переход в облако, что сделало их уязвимыми для таких типов атак. Check Point расширила платформу безопасности CloudGuard, чтобы обеспечить единую платформу безопасности для облачных активов и рабочих нагрузок с возможностью автоматизации безопасности, предотвращения угроз и управления в мультиоблачной среде.



Еще одним последствием пандемии стал всплеск кибератак на IoT-сети на производственных и коммунальных предприятиях и в других критически важных средах. Компания анонсировала новое решение Check Point IoT Protect, предназначенное для защиты устройств и сетей Интернета вещей от самых передовых кибератак. Решение предоставляет возможности предотвращения угроз и управления безопасностью для блокирования кибератак как на уровне IoT-сети, так и на уровне устройств, используя анализ угроз и инновационные сервисы безопасности для подключенных устройств.



Команды Центра управления безопасностью (SOC) изо всех сил пытаются выявлять и предотвращать вредоносную активность в своих сложных сетевых объектах. Производитель запаустил Infinity SOC, чтобы помочь службам безопасности справиться с ежедневным потоком предупреждений, выявить слепые зоны сети и уменьшить их количество, а также быстрее и точнее предотвращать атаки. Кибер-аналитики Check Point каждый день используют Check Point Infinity SOC, чтобы выявлять и расследовать самые опасные и изощренные кибератаки по всему миру.

В 2020 г. был запущен Unified Security Management as a Cloud Service, который позволяет значительно сократить время операций по обеспечению безопасности. Это предоставило клиентам Check Point самый быстрый путь к развертыванию унифицированного управления безопасностью Check Point во всей сетевой структуре с помощью веб-браузера без необходимости постоянного обслуживания или обновлений вручную.



В октябре представлена последняя версия уникальной платформы кибербезопасности R81, которая обеспечивает автономное предотвращение угроз на территориально-распределенных предприятиях, позволяя ИТ-персоналу легко и эффективно управлять самыми сложными и динамическими сетевыми средами. На основе новой платформы кибербезопасности R81 и сети SandBlast компания Check Point представила Infinity Threat Prevention. Это решение призвано сократить административные издержки и повысить уровень безопасности организации за счет автоматического поддержания защиты сети без необходимости обслуживания. С помощью R81 ИБ-специалисты могут быстро реагировать на меняющиеся потребности в сфере безопасности, поскольку время ее установки сократилось на 90%. Кроме того, платформа позволяет улучшить производительность и оборудование, а также обеспечивает безопасность зашифрованного сетевого трафика (SSL).

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